 

France 24 – во Франции растёт количество случаев рака среди женщин

07.07.2023, 1:39, Новости дня
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Согласно последнему отчёту Национального института рака Франции, в этом году ожидается около полумиллиона новых случаев заболевания. Особенный рост заметен среди женщин. Специалисты утверждают, что почти в половине случаев заболевания можно было избежать. Тем не менее улучшается и качество лечения. Особую надежду возлагают на новые вакцины, которые учат иммунную систему атаковать определённые клетки. Ожидается, что они могут быть готовы к 2030 году, пишет France 24.

В 2023 году во Франции ожидается около полумиллиона новых случаев заболевания раком. Таков один из выводов Национального института рака Франции в его последнем отчёте. И хотя в этом росте большую роль играют демографические тенденции, особую обеспокоенность вызывает резкий рост числа случаев рака лёгких среди женщин. 

ДОКТОР ДАМИЕН МАСКРЕТ, терапевт: Это результат десятилетий курения женщин, а это значит, что они догоняют мужчин. Хотя многие сейчас употребляют меньше табака, у них по-прежнему более высокий уровень заболеваемости раком, со временем он может опуститься ниже, чем у женщин. 

В докладе прослеживается чёткая связь между увеличением заболеваемости раком и растущим стареющим населением. Тем не менее специалисты заявляют, что почти в половине случаев заболевания можно было избежать. 

ДОКТОР ДАМИЕН МАСКРЕТ: Две основные причины предотвратимого рака — это табак, который является причиной примерно 20 процентов случаев рака, и алкоголь, который виновен в 8 процентах случаев. И если профилактические кампании не работают, когда речь заходит о курении, учитывая высокие показатели потребления во Франции, то с алкоголем дело обстоит ещё хуже, потому что в данном случае профилактических кампаний практически не проводится. 

Число случаев, возможно, растёт, но и качество лечения улучшается. Операции по-прежнему остаются основным способом борьбы с болезнью. Больницы всё чаще обращаются к иммунотерапии как средству, помогающему иммунной системе пациентов бороться с раком. 

Кроме того, удалось добиться прогресса в вопросе вакцин. Несколько фармацевтических компаний работают над вакцинами с использованием технологии на основе матричной РНК, которая приобрела известность во время пандемии COVID-19. 

Этот метод используется для создания персонализированных вакцин, обучающих иммунную систему атаковать определённый тип раковых клеток в опухолях пациента. Многие надеются, что эти препараты могут быть готовы уже к 2030 году. 

Дата выхода в эфир 04 июля 2023 года.  

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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