«Убийцу Twitter» Марка Цукерберга можно удалить только вместе с Instagram

Единственный способ удалить аккаунт из Threads, социальной сети Meta, (запрещенной в РФ и признанной экстремистской) – можно через страницу Instagram. Об этом говорится в справочном центре соцсети.

В заявлении о конфиденциальности компании говорится, что для деактивации необходимо удалить свой профиль в Instagram. Если пользователь протестирует Threads, но не сочтет его полезным, то его страница останется постоянно подключенной к основному профилю Instagram.

Разработчики пока не сообщили, будут ли они внедрять в Instagram функцию, которая позволила бы пользователям разъединять свои профили. В описании Threads прямо говорится, что она является частью сети Instagram.

Threads – это сервис Instagram, интегрированный в платформу. В документе Meta говорится, что он позволяет пользователям Instagram создать учетную запись Threads в своем профиле, чтобы взаимодействовать, просматривать и делиться контентом.