 

«Убийцу Twitter» Марка Цукерберга можно удалить только вместе с Instagram

06.07.2023, 14:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Единственный способ удалить аккаунт из Threads, социальной сети Meta, (запрещенной в РФ и признанной экстремистской) – можно через страницу Instagram. Об этом говорится в справочном центре соцсети.

В заявлении о конфиденциальности компании говорится, что для деактивации необходимо удалить свой профиль в Instagram. Если пользователь протестирует Threads, но не сочтет его полезным, то его страница останется постоянно подключенной к основному профилю Instagram.

Разработчики пока не сообщили, будут ли они внедрять в Instagram функцию, которая позволила бы пользователям разъединять свои профили. В описании Threads прямо говорится, что она является частью сети Instagram.

Threads – это сервис Instagram, интегрированный в платформу. В документе Meta говорится, что он позволяет пользователям Instagram создать учетную запись Threads в своем профиле, чтобы взаимодействовать, просматривать и делиться контентом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Собянин открыл новый электробусный парк в Митине

06.07 / В рамках реновации к пяти домам проложили удобные пути

06.07 / В Москве раскрыли совершенное 20 лет назад убийство

06.07 / Столичные ЖК с лучшими продажами на старте

06.07 / Тренд на плотную застройку возмутил ректора МАРХИ

06.07 / Цукерберг запустил приложение Threads, призванный стать конкурентом Twitter

06.07 / “Я глубоко опечален”: Роберт Де Ниро отреагировал на смерть внука

06.07 / На улице Маршала Тимошенко организована парковка на 40 мест

06.07 / Инвестор построит в Гольянове детский сад и учебный корпус

06.07 / Выход новых ЖК в Москве замедлился

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика