В Москве раскрыли совершенное 20 лет назад убийство

В российской столице установили обстоятельства убийства 61-летней женщины, которое произошло 20 лет назад. По данным СК, тело женщины обнаружили 12 апреля 2002 года вблизи Севастопольского проспекта с признаками насильственной смерти.

Следователи и криминалисты установили причастность к преступлению бывшей невестки потерпевшей. Ей предъявили обвинение, сообщает телеканал “360”. Мотивом совершения преступления является недвижимость. Следственные действия продолжатся.