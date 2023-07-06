В Москве раскрыли совершенное 20 лет назад убийство

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06.07.2023, 12:15, Новости дня
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В российской столице установили обстоятельства убийства 61-летней женщины, которое произошло 20 лет назад. По данным СК, тело женщины обнаружили 12 апреля 2002 года вблизи Севастопольского проспекта с признаками насильственной смерти.

Следователи и криминалисты установили причастность к преступлению бывшей невестки потерпевшей. Ей предъявили обвинение, сообщает телеканал “360”. Мотивом совершения преступления является недвижимость. Следственные действия продолжатся.


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