Столичные ЖК с лучшими продажами на старте

Аналитики рынка назвали столичные новостройки, в отдельных корпусах которых была зафиксирована лучшая динамика продаж в начале реализации. В некоторых проектах за первые два месяца удалось продать более 20% от всех лотов.

Лидером рейтинга стал 30-этажный корпус в составе квартала Moments в районе Покровское-Стрешнево. Реализацией занимается компания Forma, входящая в структуру группы “ПИК” и отвечающая за высокобюджетные проекты застройщика. За первые два месяца было реализовано 98 из 330 квартир, или 30%. В состав ЖК в будущем войдут собственные школа и детсад.

Второе место занял “СберСити” – знаковый проект от Сбербанка в Рублево-Архангельском. Здесь за два месяца была продана четверть доступных квартир, или 25 из 100 лотов. Проект реализуется в формате “город в городе”. На территории появятся объекты соц. инфраструктуры, офисные здания, прогулочные зоны и т.д.

В квартале “Level Бауманская” в Басманном районе продано 26 из 106 квартир, или 24%. За новостройку отвечает Level Group. Треть территории комплекса отдана под озеленение. Своя инфраструктура включает детсад.

Из элитных проектов хорошую динамику на старте продемонстрировал ЖК “Вишневый сад” от AB Development в Раменках, расположенный на границе с парковой зоной. За первые два месяца продано 6 из 38 квартир, или 16% от всех лотов.