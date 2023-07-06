 

Столичные ЖК с лучшими продажами на старте

06.07.2023, 12:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Аналитики рынка назвали столичные новостройки, в отдельных корпусах которых была зафиксирована лучшая динамика продаж в начале реализации. В некоторых проектах за первые два месяца удалось продать более 20% от всех лотов.

Лидером рейтинга стал 30-этажный корпус в составе квартала Moments в районе Покровское-Стрешнево. Реализацией занимается компания Forma, входящая в структуру группы “ПИК” и отвечающая за высокобюджетные проекты застройщика. За первые два месяца было реализовано 98 из 330 квартир, или 30%. В состав ЖК в будущем войдут собственные школа и детсад.

Второе место занял “СберСити” – знаковый проект от Сбербанка в Рублево-Архангельском. Здесь за два месяца была продана четверть доступных квартир, или 25 из 100 лотов. Проект реализуется в формате “город в городе”. На территории появятся объекты соц. инфраструктуры, офисные здания, прогулочные зоны и т.д.

В квартале “Level Бауманская” в Басманном районе продано 26 из 106 квартир, или 24%. За новостройку отвечает Level Group. Треть территории комплекса отдана под озеленение. Своя инфраструктура включает детсад.

Из элитных проектов хорошую динамику на старте продемонстрировал ЖК “Вишневый сад” от AB Development в Раменках, расположенный на границе с парковой зоной. За первые два месяца продано 6 из 38 квартир, или 16% от всех лотов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / В Москве раскрыли совершенное 20 лет назад убийство

06.07 / Тренд на плотную застройку возмутил ректора МАРХИ

06.07 / Цукерберг запустил приложение Threads, призванный стать конкурентом Twitter

06.07 / “Я глубоко опечален”: Роберт Де Ниро отреагировал на смерть внука

06.07 / На улице Маршала Тимошенко организована парковка на 40 мест

06.07 / Инвестор построит в Гольянове детский сад и учебный корпус

06.07 / Выход новых ЖК в Москве замедлился

05.07 / В Коптеве построят дом на 275 квартир по программе реновации

05.07 / Владимир Пресняков бьет тревогу: Часть общества на грани раскола

05.07 / CNBC – знак единения с Россией — Саудовская Аравия вновь сократит добычу нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика