 

Тренд на плотную застройку возмутил ректора МАРХИ

06.07.2023, 10:50, Новости дня
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На рынке отечественной недвижимости особенно в последние годы прослеживается тренд на плотную застройку. Для уменьшения стоимости квартир девелоперы возводят так называемые “человейники” на довольно близком расстоянии друг от друга.

При этом на небольшом участке вырастает несколько объектов недвижимости, однако для жителей многоквартирных высоток не строится необходимая инфраструктура, возможности проведения благоустройства во дворах тоже уменьшаются.

Нередко застройщики не могут организовать даже нормальную парковку во дворе домов, где проживают сотни, а то и тысячи человек. Однако граждане все равно покупают квартиры в новостройках, вокруг которых нет нормального благоустройства.

По словам ректора МАРХИ Дмитрия Швидсковского, подобная недвижимость пользуется популярностью в основном у молодежи. Они соглашаются жить в небольших студия в “человейниках”, например, из-за относительно низкой стоимости лотов.

Однако сам эксперт негативно относится к тренду на плотную городскую застройку. Об этом он рассказал а пресс-центре Национальной службы новостей. Доктор искусствоведения отметил, что сегодня в Росси наметился новый тренд.

Так, более продвинутые застройщики стремятся вписать свои объекты недвижимости в облик города, приводит слова ректора МАРХИ телеканал “360”. Также эксперт обратил внимание на повышение качества планировки квартир.


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