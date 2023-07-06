 

Цукерберг запустил приложение Threads, призванный стать конкурентом Twitter

06.07.2023, 9:05, Новости дня
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Meta (компания запрещена в РФ за экстремизм) запустила в четверг сервис текстовых сообщений под названием Threads. Ожидается, что он станет прямым конкурентом Twitter, принадлежащим предпринимателю-миллиардеру Илону Маску, пишет РИА Новости.

Загрузка приложения стала доступной 6 июля 2023 года. Сервис призван позволить пользователям “делиться идеями и трендами через текст”.

Компания Meta (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) является владельцем Threads, третьим сервисом после Instagram и Layout. В аннотации App Store говорится, что Threads позволяет сообществам собираться и “обсуждать что угодно – от самых интересных тем сегодняшнего дня до тех, которые будут популярны завтра”.

Приложение доступно на более чем 30 языках, включая английский, китайский и русский. Интерфейс похож на Twitter, с синими иконками и галочкой, подтверждающей проверку.


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