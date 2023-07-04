 

В Москве мужчина разбил стеклянный турникет на станции метро Курская

04.07.2023, 13:15, Новости дня
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Мужчина разбил стеклянный турникет на входе на станцию метро “Курская”. Об этом стало известно из телеграм-канала “Прокуратура Москвы”.

28-летний мужчина раздвинул работавшие на вход створки турникета и прошел на платформу, передает телеканал “360”. Когда он во второй раз начал разжимать руками стеклянные створки, одна из них разбилась. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.


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