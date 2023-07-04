 

МЧС: Причиной пожара в деревне Кривошеино стала неисправность проводки

04.07.2023, 9:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Предварительной причиной пожара в двухэтажном гараже в деревне Кривошеино стала неисправность электрической проводки. Возгорание произошло на площади 35 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 6:24. В 7:30 возгорание ликвидировано.

“Пожар носит бытовой характер. Сообщения о пожаре по данному адресу вследствие падения БПЛА недостоверны”, – приводит сообщение ведомства Агентство городских новостей “Москва”.

Мэр столицы Сергей Собянин утром 4 июля сообщил о попытке атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Подмосковье. Силы противовоздушной обороны уничтожили все летательные аппараты.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Москвич перепутал черного кота с пантерой и вызвал спасателей

04.07 / Превзошли российский шоу-бизнес: молодежь устроила концерт на улице

04.07 / Der Tagesspiegel – славянские меньшинства в Германии будут судиться с Берлином за право называться коренными народами

04.07 / На МКАД произошло массовое ДТП из-за уток

04.07 / В Москве мужчина разбил стеклянный турникет на станции метро Курская

04.07 / Спрос на жилье в трейд-ин резко снизился

04.07 / Вторичное жилье подорожало на 5%

04.07 / Китай, Индонезия, Ватикан и другие – USA Today представила обзор мирных инициатив по Украине

04.07 / Для Запада украинцы — люди третьего сорта, как и жители Африки

04.07 / Аресты, грабежи и поджоги — беспорядки во Франции не затихают четвёртую ночь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика