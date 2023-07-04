МЧС: Причиной пожара в деревне Кривошеино стала неисправность проводки

Предварительной причиной пожара в двухэтажном гараже в деревне Кривошеино стала неисправность электрической проводки. Возгорание произошло на площади 35 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 6:24. В 7:30 возгорание ликвидировано.

“Пожар носит бытовой характер. Сообщения о пожаре по данному адресу вследствие падения БПЛА недостоверны”, – приводит сообщение ведомства Агентство городских новостей “Москва”.

Мэр столицы Сергей Собянин утром 4 июля сообщил о попытке атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Подмосковье. Силы противовоздушной обороны уничтожили все летательные аппараты.