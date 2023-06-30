Лечить рак в будущем будут с помощью вакцины

Лечить рак в будущем, возможно, смогут с помощью вакцины. Как передаёт NTD, исследователи из Университета Вашингтона в Сиэтле разрабатывают препарат, который сможет уменьшить опухоль и продлить жизнь пациенту. По мнению учёных, исследования находятся на переломном этапе. Они прогнозируют бум вакцин против рака примерно через пять лет.

Лечить рак в будущем, возможно, смогут с помощью вакцины. Так считают исследователи из Университета Вашингтона в Сиэтле. Они разрабатывают препарат, который сможет уменьшить опухоль и продлить жизнь пациенту.

У 56-летнего Тодда Пипера рак лёгких. Опухоль распространилась в головной мозг. Он принимает участие в испытании вакцины.

ТОДД ПИПЕР, участник исследования: Знаете, мне нечего терять. Если и будет результат, то пользу от этого получу не я, а другие люди в будущем. Я не очень много знаю о том, как проходят исследования. Но я думаю, это может быть только благом.

Тодд Пипер уже получил первую вакцину от рака. Это не традиционный препарат, который предотвращает болезнь. Он уменьшает опухоль, а также защищает от рецидива.

Экспериментальные методы направлены на лечение рака груди, лёгких, меланомы и рака поджелудочной железы. Чтобы вакцина подействовала, она должна научить Т-клетки организма распознавать злокачественные опухоли, а затем их уничтожить.

Традиционное лечение очень индивидуально, а вакцина наоборот — универсальная.

НОРА ДИСИС, участница исследования: Я абсолютно уверена, что в ближайшие 5-8 лет мы получим разрешение на применение более чем одной вакцины против рака для предотвращения рецидивов заболевания.

Ранние исследования вакцин против рака потерпели неудачу. Раковые клетки смогли перехитрить иммунную систему пациентов. Но учёные говорят, что эти неудачи многому их научили.

Важную роль в исследованиях играют пациенты-добровольцы. Одной из первых вакцину против рака яичников 11 лет назад получила Джейми Крейс.

Тогда ей было 34 года и у неё диагностировали прогрессирующий рак. Она думала, что умрёт молодой.

ДЖЕЙМИ КРЕЙС, участница исследования: Вакцину можно будет делать женщинам до того, как они заболеют раком. Или вводить сразу после постановки диагноза.

По мнению учёных, исследования находятся на переломном этапе. Они прогнозируют бум вакцин против рака примерно через пять лет.

Дата выхода в эфир 28 июня 2023 года.

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