Румыния рассчитывает на расширение американского присутствия для «противодействия» России

В интервью Newsweek новый глава румынского правительства Марчел Чолаку заявил, что собирается обсудить с Вашингтоном вопрос об увеличении военного контингента США на своей территории. Таким образом, по словам политика, американцы помогут не только укрепить безопасность его страны, но и усилят восточные рубежи НАТО.



AP

Власти Румынии собираются рассмотреть вопрос о «корректировке» американского военного присутствия на своей территории в сторону увеличения. Об этом в эксклюзивном интервью Newsweek заявил новый премьер-министр страны Марчел Чолаку.

Черноморское государство является ключевым сторонником Киева среди членов Североатлантического альянса и ЕС.В то же время оно внимательно следит за ситуацией вокруг поддерживаемого Москвой Приднестровья, «которое создаёт угрозу нового регионального конфликта», считает издание.

По словам Чолаку, его правительство «непоколебимо» поддерживает Молдавию и Украину. При этом Румыния, которая уже «зарекомендовала себя как важный элемент восточного фланга» НАТО, стремится укрепить национальную безопасность с помощью Америки.

«Румыния является и будет оставаться надёжным союзником США, приверженным стабильности и миру в Центральной и Восточной Европе. Мы полны решимости вносить значительный вклад в трансатлантическое сообщество и неуклонно поддерживать демократические ценности, основные права и свободы», — заверил глава правительства.

Чолаку, страна которого переживает непростые времена из-за высокой инфляции и политической нестабильности, назвал укрепление стратегического партнёрства с Вашингтоном в сфере экономики и безопасности «главным приоритетом». Он отметил, что обе стороны предпринимают шаги для укреплению восточных рубежей альянса, и выразил «признательность» находящимся в Румынии американским военным за «плодотворную совместную работу».

США уже решили продлить развёртывание около 4 тыс десантников на авиабазе Михаил Когэлничану, которая стала ключевым узлом для сил НАТО в регионе. Вместе с несколькими тысячами союзников американские солдаты образуют одну из восьми многонациональных боевых групп передового присутствия альянса, дислоцированных на его восточных границах, поясняет Newsweek.

На вопрос издания, будет ли Бухарест требовать расширения военного присутствия США, премьер ответил: «Из-за наших прочных двусторонних отношений речь идёт не столько о требовании, сколько о корректировке цифр для удовлетворения наших потребностей в области безопасности посредством непрерывных консультаций, которые позволят нам прийти к полному единству позиции с нашими американскими партнёрами».

«Мы будем продолжать удерживать наши жизненно важные восточные границы с Украиной и Молдавией, а также размещать союзные войска на наших стратегических военных базах», — добавил Чолаку.

Кроме того, он рассказал, что Бухарест «круглосуточно» находится начеку из-за «операций влияния и вмешательства» со стороны Москвы и уже несколько раз «успешно их срывал». «Россия издавна нависала над Румынией и восточным флангом Европы, выступая в качестве источника нестабильности, угнетения и агрессии. Поэтому мы постоянно работаем над противодействием любым без исключения попыткам РФ дестабилизировать Румынию и наших партнёров», — отметил глава правительства.

В беседе с Newsweek Чолаку также похвалил президента США Джо Байдена и его администрацию. Он заявил, что с началом российской спецоперации на Украине американские власти продемонстрировали «великолепное лидерство» в черноморском регионе, который имеет огромное стратегическое значение не только для Румынии, но и евроатлантической безопасности в целом.

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