 

В районе Измайлово откроется новая взрослая поликлиника

29.06.2023, 21:48, Новости дня
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В российской столице продолжается модернизация системы здравоохранения, в рамках которой строятся поликлиники, новому московскому стандарту. Единые правила позволяют обеспечивать жителей всех районов города доступными медицинскими учреждениями с современным оборудованием, комфортными условиями и высококвалифицированными сотрудниками.

Так, в районе Измайлово откроется новая взрослая поликлиника, рассчитанная на 750 посещений за смену. Здание уже сдано в эксплуатацию. Туда переехал третий филиал поликлиники №191. Пользоваться медицинским центром смогут около сорока тысяч местных жителей.

Об этом рассказал столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко. По его словам, поликлинику построили с нуля на месте ветхих панельных домов. Учреждение здравоохранения оснастили все необходимой техникой.

“Здесь будут работать 229 человек, в смену они смогут принять до 750 пациентов. С открытием нового здания жители исторического района столицы получат в шаговой доступности качественную медицинскую помощь в комфортных условиях”, – отметил председатель Мосгосстройнадзора.

Чиновник также подчеркнул, что власти выдали застройщику разрешение на ввод объекта в эксплуатацию только после того, как Мосгосстройнадзор провел комплексную проверку и вынес решение о соответствии здания проектной документации.

Монолитное здание располагается по адресу Измайловский проспект, дом №63 и занимает площадь 11 тысяч квадратных метров. Новая поликлиника в шесть раз больше старого филиала. Принимать в нем пациентов будут специалисты как общей практики, так и узкого профиля.

Так, жители района Измайлово смогут посетить стоматолога, инфекциониста, рентгенолога, кабинеты МРТ, КТ, УЗИ, аптеку, отделения лучевой и функциональной диагностики, эндоскопии, профилактики и реабилитации.

Поликлиника спроектирована таким образом, чтобы принимать маломобильных пациентов. В здании оборудованы лифты. Территория медцентра тоже приведена в порядок. В частности, там проведено озеленение и организована тропа здоровья, оборудована многофункциональная площадка.


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