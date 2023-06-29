Безумство нарастает – Россия отправила во все парламенты мира доклад о боевых комарах и вшах Украины (у них тараканы в головах?)

Россия направила доклад парламентской комиссии по работе американских биолабораторий в Украине в конгресс США и парламенты мира, заявила спикер совета федерации Валентина Матвиенко.

– Мы направили доклад нашей комиссии и в конгресс США, и во все парламенты мира, чтобы они все-таки задумались и встревожились. Это очень большая угроза и большая опасность. И уже даже не отказываются, что финансирует Пентагон. Ну Пентагон же не будет финансировать, гражданские лекарства разрабатывать. Понятно, для чего, — пояснила Матвиенко на пленарном заседании X Форума регионов России и Белоруссии.

По убеждению российских властей, в Украине работает около 50 таких лабораторий. Там американцы якобы исследуют передачу инфекции с помощью комаров, клещей и даже вшей, говорится в документе – про тараканов почему-то не упоминается. Сотрудники лаборатории якобы даже запатентовали беспилотник для распространения в воздухе зараженных комаров, которые позволят выводить из строя противника без риска для военнослужащих США.

Напомним, 12 апреля Совет Федерации единогласно одобрил доклад парламентской комиссии «по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины». Его поддержали все 166 присутствующих на сессии сенаторов.

Главным выводом доклада, как пояснил сопредседатель комиссии, зампред СФ Константин Косачев, является то, что «США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории». По его словам, «биологическое освоение территории Украины началось в 1993 г., когда на основании так называемой инициативы [американских] сенаторов [Сэмьюэла] Нанна и [Ричарда] Лугара было организовано системное проникновение американских специалистов, в том числе на объекты биобезопасности на территории бывшего Советского Союза».