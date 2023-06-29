Собянин утвердил проект планировки участка Троицкой линии метро от “Коммунарки” до “Кедровой”

Власти российской столицы утвердили проект планировки участка Троицкой линии метро от “Коммунарки” до “Кедровой”. Об этом в личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что Троицкая линия станет одним из самых протяженных радиусов московского метро. А длина проектируемого участка составит 9,3 километра. Он протянется вдоль Калужского шоссе.

В составе проектируемого участка запланировано строительство четырех станций, добавил градоначальник. Подземная станция “Кедровая” расположится около микрорайона Центральный. Остальные три – наземные.

“Сосенки” построят рядом с одноименной деревней. До станции “Летово” можно будет пешком дойти от парка “Летова Тропа”. “Десна” откроется также около одноименной деревни.

“Около проектируемого участка живут и работают порядка 680 тысяч человек. Они смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25–30 минут”, – отметил Сергей Собянин.

Троицкая линия метро свяжет юг столицы с Новой Москвой. Она пройдет от станции МЦК ЗИЛ до города Троицка и обеспечит жителей присоединенных территорий скоростным рельсовым транспортом.

Троицкая ветка протянется на 42 километра станет одним из самых протяженных радиусов московского метро. В составе линии будут действовать 17 станций, подчеркнул Сергей Собянин.