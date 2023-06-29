 

Собянин утвердил проект планировки участка Троицкой линии метро от “Коммунарки” до “Кедровой”

29.06.2023, 7:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти российской столицы утвердили проект планировки участка Троицкой линии метро от “Коммунарки” до “Кедровой”. Об этом в личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что Троицкая линия станет одним из самых протяженных радиусов московского метро. А длина проектируемого участка составит 9,3 километра. Он протянется вдоль Калужского шоссе.

В составе проектируемого участка запланировано строительство четырех станций, добавил градоначальник. Подземная станция “Кедровая” расположится около микрорайона Центральный. Остальные три – наземные.

“Сосенки” построят рядом с одноименной деревней. До станции “Летово” можно будет пешком дойти от парка “Летова Тропа”. “Десна” откроется также около одноименной деревни.

“Около проектируемого участка живут и работают порядка 680 тысяч человек. Они смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25–30 минут”, – отметил Сергей Собянин.

Троицкая линия метро свяжет юг столицы с Новой Москвой. Она пройдет от станции МЦК ЗИЛ до города Троицка и обеспечит жителей присоединенных территорий скоростным рельсовым транспортом.

Троицкая ветка протянется на 42 километра станет одним из самых протяженных радиусов московского метро. В составе линии будут действовать 17 станций, подчеркнул Сергей Собянин.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / “Стоит безумно дорого” – молодящаяся Успенская рассказала о запланированном вмешательстве

30.06 / Порошина подверглась критике за неудачный образ: Прическа как у бабки

30.06 / Спрос на апартаменты вырос на 52%

30.06 / Финансовые проблемы загоняют американцев в пучину стресса

30.06 / Подземный переход через пути МЦД-2 в Покровском-Стрешневе откроют в сентябре

30.06 / В Западном Дегунине сделали площадку для домашних животных

30.06 / Небо над США вновь затянуло дымом от лесных пожаров в Канаде

30.06 / Демографический крах Украины приближается — после российского вторжения население сокращается стремительными темпами

30.06 / На станции метро “Достоевская” появится пандус

30.06 / На станции метро “Достоевская” появится пандус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика