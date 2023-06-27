WT – две трети американцев сомневаются в умственных и физических возможностях Байдена

Согласно результатам опроса, примерно две трети американских избирателей считают, что умственные и физические возможности президента Байдена не позволяют ему идти на второй срок. Как пишет The Washington Times, 68% опрошенных заявили, что у них есть серьёзные или умеренные опасения по поводу 80-летнего президента, а 32% ответили, что они таких опасений не испытывают либо что их тревоги незначительны.



AP

Примерно две трети американских избирателей считают, что умственные и физические возможности президента Байдена не позволяют ему идти на второй срок. Как пишет The Washington Times, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого телеканалом NBC News, опубликованные в воскресенье.

68% избирателей заявили, что у них есть серьёзные или умеренные опасения по поводу 80-летнего президента. 32% ответили, что они таких опасений не испытывают либо что их тревоги незначительны.

Большая часть электората сказала то же самое про ведущего кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Но беспокойство по поводу 77-летнего экс-руководителя испытывают меньше человек. Тех, у кого есть серьёзные или умеренные опасения, по опросам оказалось 55%, а об отсутствии тревог либо о несущественных опасениях относительно Трампа заявили 44%.

Как отмечает издание, опрос был провёден на фоне многочисленных утверждений республиканцев о том, что Байден по состоянию здоровья не подходит для второго президентского срока.

Существенным основанием для таких высказываний стали многочисленные словесные ляпы и оплошности американского лидера. На церемонии выпуска в академии ВВС в этом месяце Байден упал на сцене, споткнувшись о мешок с песком.

Во время кампании он постоянно отказывается отвечать на вопросы о своем возрасте и настаивает, что это не станет проблемой для избирателей во время голосования.

«Американский электорат увидит гонку и будет судить, обладаю я необходимыми возможностями или нет, — заявил Байден репортёрам в апреле, объявив о своём решении переизбираться. — Я уважаю этих людей за их пристальное внимание. Я тоже внимательно всё оценивал, прежде чем решил баллотироваться. Я чувствую себя хорошо, и меня воодушевляют перспективы».

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