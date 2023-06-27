 

Элтон Джон дал последний концерт в своей карьере

27.06.2023, 0:40, Новости дня
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Элтон Джон объявил о завершении карьеры. Кроме того, музыкант в последний раз выступил в Англии.

Финальное выступление артиста прошло на фестивале Гластонбери в Англии. Исполнитель вышел на самую престижную площадку для выступления – Pyramid Stage. Музыкант исполнил свои лучшие хиты, попрощавшись с поклонниками, которые пришли выразить уважению кумиру, отмечает сайт VSE42.RU.


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