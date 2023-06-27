 

Анонсировано появление сториз в “Телеграме”

27.06.2023, 0:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Основатель “Телеграма” Павел Дуров заявил, что в мессенджере в начале июля появится новая функция — сториз. По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, предприниматель сообщил, что изначально команда проекта была против этого, поскольку истории уже есть повсюду.

Дуров отметил, что пользователи самостоятельно определят круг лиц, которые смогут просматривать сториз. Ими могут быть все пользователи мессенджера, только контакты, список друзей или отдельные лица, передает “Радио 1”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Василиса Володина предостерегла всех желающих связать себя узами брака

27.06 / Politico – трагическая гибель «Титана» вызвала споры о стоимости спасательных операций

27.06 / WT – две трети американцев сомневаются в умственных и физических возможностях Байдена

27.06 / Элтон Джон дал последний концерт в своей карьере

26.06 / Исследование: употребление шоколада и молока может спровоцировать кошмарные сны

26.06 / В РФ запустили продажи кроссоверов Honda XR-V 2023 года

26.06 / В Троицке построят и реконструируют порядка 10 километров дорог к концу 2025 года

26.06 / Андрей Воробьев: со следующего года Подмосковье переходит на новую схему техобслуживания газового оборудования

26.06 / В России решили утвердить метод контроля производителей меда

26.06 / Mr. Lee: в московском особняке открыли паназиатский гастроматерик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика