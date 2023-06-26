Исследование: употребление шоколада и молока может спровоцировать кошмарные сны

Определенные продукты могут в действительности повлиять на качество сна, а также на его содержание. Открытием в проведенном исследование стал тот факт, что сладкое и молочные продукты незадолго до сна провоцируют кошмарные сновидения.

Ученые рекомендуют вечером забыть про шоколадки и молоко, отмечает “Царьград”. Они способствуют нагреванию тела и нарушают режим сна.