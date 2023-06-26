 

Исследование: употребление шоколада и молока может спровоцировать кошмарные сны

26.06.2023, 23:25, Новости дня
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Определенные продукты могут в действительности повлиять на качество сна, а также на его содержание. Открытием в проведенном исследование стал тот факт, что сладкое и молочные продукты незадолго до сна провоцируют кошмарные сновидения.

Ученые рекомендуют вечером забыть про шоколадки и молоко, отмечает “Царьград”. Они способствуют нагреванию тела и нарушают режим сна.


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