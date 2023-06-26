 

В РФ запустили продажи кроссоверов Honda XR-V 2023 года

26.06.2023, 22:00, Новости дня
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Новый японский кроссовер Honda XR-V 2023 вышел в продажу на российском рынке.

Данный автомобиль ранее никогда не поставляли на отечественный рынок. Вместе с тем модель обладает 1,5-литровым бензиновым агрегатом с мощностью 124 л.с. Кроссовер приводится в движение бесступенчатым вариатором во всех комплектациях. Кроме того, паркетник Honda XR-V 2023 модельного года оснастили увеличенными колесными дисками, панорамной крышей, цифровой приборной панелью, мультимедийным дисплеем и двухзонным климат-контролем.

Кроме того, новинка получила систему мониторинга слепых зон, опцию удержания полосы, а также ряд других продвинутых систем безопасности. Остальные детали озвучат несколько позже.


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