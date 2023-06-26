В Троицке построят и реконструируют порядка 10 километров дорог к концу 2025 года

Руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал о строительстве новых дорог в Троицке. Он сообщил, что к концу 2025 года там создадут порядка 10 километров проезжей части.

Работы ведутся в три этапа. Они включают в себя строительство и реконструкцию семи городских улиц, а также оборудование выездов на Калужское шоссе. По словам Жидкина, благодаря поэтапному рабочему процессу можно будет избежать перегрузки улично-дорожной сети Троицка и организовать более удобную схему движения общественного транспорта.

Весной 2021 года продлили Октябрьский проспект с юга по улицу Академика Черенекова, а также реконструировали Дальнюю улицу, оборудовав кольцевую развязку. Общая протяженность этих дорог составляет 1,3 километра.

В настоящий момент реконструируют Заречную улицу, части Городской улицы и улицы Текстильщиков. Это позволит организовать в районе движение автобусов. Кроме того, продолжается строительство четырехполосной дороги, которая должна связать Октябрьский проспект (в северной его части) с Калужским шоссе. Длина дороги составит полтора километра, она протянется через улицы Садовая и Академика Харитонова (соединит их между собой). Здесь работы завершатся до конца 2023 года.

На юге Троицка преобразится участок улицы Академика Франка от Промышленной улицы до автобусного парка (находится в районе дороги на Былово). Сегодня продолжается строительство подъездной дороги к Институту ядерных исследований РАН (контрольно-пропускной пункт и здание проходной будут перенесены).

Ведется создание автомобильной дороги от Дальней улицы до Промышленной улицы. Также продолжается строительство подъездной дороги к новой школе в рядом располагающемся микрорайоне. Она пройдет от улицы Полковника милиции Курочкина до Октябрьского проспекта.

Кстати, за последние 11 лет в ТиНАО построили свыше 350 километров автомобильных дорог. До конца 2024 года в Новой Москве создадут еще 70 километров проезжей части, согласно Адресной инвестиционной программе столицы.