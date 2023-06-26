Собянин: В Москве отменены все ограничения в связи со снятием режима КТО

“Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции. Выпускной для школьников проведем 1 июля”, – написал Собянин в своем телеграм-канале. Градоначальник поблагодарил жителей столицы за спокойствие и понимание. Собянин 24 июня сообщил об усилении мер безопасности в Москве. 26 июня в городе объявили выходным днем.