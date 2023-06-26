 

Собянин: В Москве отменены все ограничения в связи со снятием режима КТО

26.06.2023, 9:20, Новости дня
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“Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции. Выпускной для школьников проведем 1 июля”, – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник поблагодарил жителей столицы за спокойствие и понимание.

Собянин 24 июня сообщил об усилении мер безопасности в Москве. 26 июня в городе объявили выходным днем.


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