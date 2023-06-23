Пригожин не считает, что угроза от НАТО стала причиной начала СВО. Причины – амбиции окружения Путина

Евгений Пригожин заявил, что Украина не бомбила 8 лет Донбасс, а обменивалась ударами с армией России.

В своем очередном интервью он называет “спецоперацию” так называемой и заявляет, что все эти годы Донбасс разворовывали, в том числе и сотрудники администрации президента.

Помимо этого он также заявил, что ВСУ не собирались нападать на РФ совместно с блоками НАТО, а российское министерство обороны обманывает не только президента Путина, но и общественность страны.

Кроме того, он сказал, что Владимир Зеленский, когда стал президентом, готов был идти на любые договоренности, и все, что нужно было сделать российскому руководству – это пойти и договориться. Однако, по словам Пригожина, они затеяли войну, чтобы Шойгу получил “звезду героя”, и война была нужна олигархическому клану, который управляет Россией.

– Министерство обороны россии пытается обмануть общественность, обмануть президента, и рассказать историю, что со стороны Украины была безумная агрессия и они собирались со всем блоком НАТО на нас напасть. Поэтому так называемая “спецоперация” была начата абсолютно по другим причинам, – сказал руководитель наемников ЧВК “Вагнер”.

– Война была нужна для того, чтобы кучка тварей просто поторжествовала и попиарилась, показав, какая она – сильная армия. Чтобы Шойгу получил маршала (и этот указ уже был готов), получил вторую звезду Героя. Потому что ему очень хотелось войти в историю, как великий тувинский военачальник, который стал дважды Героем и маршалом фактически в мирное время, – считает “повар Путина”.

По словам Пригожина, война также была нужна олигархам – “тому клану, который сегодня фактически управляет Россией”.

– Так вот, второй целью операции была – назначение президентом Украины Медведчука (Виктор Медведчук – украинский олигарх и кум Путина, которого отдали России в обмен на защитников «Азовстали»), – добавил он.

Также Пригожин заявил, что после прихода Медведчука к власти, все украинские активы планировали разделить между представителями того самого “олигархического клана”:

– Воровали на Донбассе пачками, но захотелось больше.

Кроме того, руководитель ЧВК “Вагнер” подтвердил, что после захвата украинских областей, началось их разграбление – в “сторону России” вывозили технику, металл, оборудование и прочее:

– Наша “священная война” с теми, кто обижает русский народ, кто его пытается унизить, превратилась просто в рэкет, а вернее – в крысятничество, поднятое в ранг закона, в ранг национальной идеологии.

Евгений Пригожин назвал враньем и сведения об уничтожении украинской военной техники. По его словам, на самом деле российские силы отступают.

– То, что было уничтожено – два “Леопарда” плюс один Т-72, плюс несколько Bradely. Все это показывается с разных сторон. Никто не уничтожал 60 “Леопардов”. Это полная тотальная чушь. Шойгу живет по принципу, чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищной. И поэтому идут обманы. Две реальности на земле сейчас. На сегодняшний день российская армия отступает на запорожском, херсонском направления. ВСУ продавливают российскую армию. Мы умывает кровью. Резервы никто не дает, управления никакого нет, по-прежнему истерики, в которых начальник Генштаба после стакана водки визжит как баба базарная, как свинья в телефон, требуя вернуть позиции. И все, что может делать командующий, он может сказать: все возвращено. И нарисовать на карте красную полосочку на несколько километров севернее, чем она сегодня реально есть, – отметил он.