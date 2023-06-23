 

Готовим квартиру к отпуску: важные правила

23.06.2023, 11:40, Новости дня
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Лето – сезон отпусков. Многие граждане вскоре покинут свои квартиры в душных городах и отправятся отдыхать. Однако оставлять недвижимость неподготовленной не рекомендуется. Перед отъездом лучше соблюсти несколько простых, но важных правил.

Как подготовить квартиру к отпуску, объяснила эксперт Анна Исаева. В интервью газете “Известия” она рассказала, на что стоит обратить внимание перед длительным отъездом. Прежде всего нужно отключить в доме электричество, воду и газ.

Эксперт напомнила, что при длительном отъезде некоторые коммунальные услуги можно не оплачивать. За перерасчетом квитанций следует обратиться в управляющую компанию, предоставив подтверждающие документы, например, билеты.

Перед отъездом из квартиры нужно очистить холодильник от скоропортящихся продуктов, а дверцу оставить приоткрытой, чтобы не образовался неприятный запах. По аналогичной причине мусор следует вынести заранее.

Кроме того, по словам эксперта, перед отпуском следует убрать ковры, сменить постельное белье и провести в квартире влажную уборку. При длительном отсутствии можно оставить ключи близким людям, которые присмотрят за цветами или питомцами.

Также при долгосрочном отпуске не следует оставлять в доме драгоценности и важные документы. А лучше всего установить в квартире сигнализацию, уверена эксперт.


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