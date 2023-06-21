«Можем остаться без армии» – Пригожин о ситуации на линии соприкосновения в зоне СВО

Ситуация, которая сегодня сложилась в зоне СВО, сравнима с прямым предательством интересов России. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, подчеркнув, что если ничего не изменится, то можно остаться и без армии, и без страны.

Глава «оркестра», отвечая на просьбу редакции издания MOS. NEWS прокомментировать слова замминистра Минобороны Украины Анны Маляр о том, что контрнаступление ВСУ «идет по плану», рассказал, что в настоящее время происходит на линии соприкосновения.

«У нас Пятихатки под противником, северная часть Работино под противником, Урожайная под противником. И это говорит о том, что отданы противнику огромные куски. Дальше. Над Токмаком, в селе Садовом, находится противник, и дай бог, если это какая-то одиночная группа 50-100 человек. Но никакого контроля нет, вооружения нет, боеприпасов нет», – констатировал он, добавив, что солдаты целыми днями пишут письма о том, что им нужны снаряды, противотанковые средства, гранаты и бронебойные патроны.

«У нас опять мир разделился на две реальности. В одном месте втихаря от всех, чтобы никто не знал, чтоб ни один военкор туда не попал, затыкаются любые информации. И противник идет в сторону Молочного Лимана. Если он выйдет на Молочный Лиман, то большинство территорий, которые были захвачены во время так называемой СВО, будут возвращены противнику. Противник начинает форсировать Днепр. В Голой Пристани уже появляются сначала первые ДРГ, а с сегодняшнего дня и регулярные войска. И все это полностью скрывается от всех», – сообщил Пригожин.

Он высказал предположение, что однажды РФ может проснуться и узнать, что Крым уже передан украинцам.

«Идет прямое предательство интересов РФ. И это все происходит на фоне потерь. Войска надо восполнять, солдат не может один воевать. Он не может воевать, когда в подразделениях недостаток личного состава 50-60%», – привел неутешительную статистику Пригожин.

По его словам, происходит тщательное сокрытие этих цифр, а руководство СВО занимается подтасовкой фактов, отправляя в Москву «красивые доклады», обманывая Верхового главнокомандующего и вводя в заблуждение российский народ.

«Если так будет продолжаться дальше, мы останемся без главного, без России», – уверен Пригожин.

Глава «музыкантов» считает, что сейчас идет «тотальное уничтожение армии».

«Ради чего? Ради того, чтобы какой-то Швондер получил маршальскую звезду. Ради того, чтобы члены его семьи были неприкосновенны, ради того, чтобы он рисовал себя и всяких жуликов на фресках в храме Министерства обороны. Контрнаступление ВСУ несет нам серьезные проблемы и потери, о которых замалчивают, о которых не знает российский народ. Когда беда придет, повторяю, мы можем остаться без армии и без России», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» объяснил журналистам, по какой причине военнослужащие армии РФ жалуются на недостаток питьевой воды. По его словам, все дело в регламентированной норме, не покрывающей потребности солдат.