 

Deutsche Wirtschafts Nachrichten предвещает крах немецкой экономики

18.06.2023, 9:05, Новости дня
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Всё больше экспертов прогнозируют экономический крах Германии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И виной тому провальная энергетическая политика Берлина, отказ от двигателей внутреннего сгорания, а также вялый переход на новые технологии. Именно эти ключевые факторы угрожают благосостоянию граждан ФРГ. И в стране нет лидеров, которые могли бы резко изменить политический курс.


AP

Предупреждения об экономическом крахе Германии звучат всё громче, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Многие аналитики сходятся во мнении, что в ближайшие десятилетия экономический рост в ФРГ не будет составлять больше 1%.

К этому привела провальная энергетическая политика немецких властей, отказ от двигателей внутреннего сгорания и вялый переход на новые технологии, объясняет автор статьи. Эти ключевые факторы представляют самую большую угрозу для благосостояния страны со времён объединения. И в Германии нет лидеров, которые могли бы резко изменить политический курс.
В то же время в ближайшие десять лет около 3 миллионов сотрудников выйдут на пенсию. Чтобы поддерживать стабильность трудящегося населения, в год необходимо обеспечить приток в страну 400 тыс. мигрантов. Но эксперты считают, что это вряд ли поможет решить проблему, ведь из всех приехавших в страну с 2015 года соискателей статуса беженца только половина устроилась на работу.

Американский экономист Даниэль Стелтер описывает сложившуюся в Германии ситуацию как «трагическую». По его словам, инфраструктура в стране разрушается. Стандарты обучения в школах падают. К тому же в стране почти 3 миллионов молодых людей без диплома о среднем профессиональном образовании. При этом политики хотят утяжелить налоговое бремя. Но полученные деньги уже сейчас в основном уходят за границу или тратятся на потребление.
«По моему мнению, экономическая модель идёт в сторону структурного краха» с фатальными последствиями не только для Германии, но и для всего ЕС, прогнозирует Стелтер. Ведь денежные переводы из Берлина в Брюссель — это важный фактор сплочённости союза, подчеркнул специалист.

В связи с происходящим эксперты советуют немецким вкладчикам диверсифицировать своё инвестиционное портфолио. В частности, вместо немецких ценных бумаг вкладывать деньги в сырьё или золото, а также в развивающиеся страны, которые занимают нейтральную позицию в противостоянии российско-китайского и западного блоков. Аналитики убеждены, что именно эти государства, например арабские страны, Вьетнам, Индия, Турция, Бразилия, Мексика, Южная Африка и Индонезия, станут главными выгодоприобретателями от напряжённой ситуации в мире. При условии, конечно, что они будут сохранять гибкость и действовать оппортунистически, заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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