Бывший глава Банка Англии назвал выход Великобритании из ЕС причиной «вышедшей из-под контроля» инфляции

Марк Карни, возглавлявший Банк Англии с 2013 по 2020 год, заявил, что его прогнозы оправдались и выход Великобритании из ЕС привёл к повышению инфляции и процентных ставок в стране, пишет The Independent. При этом Карни добавил, что не рад, что оказался прав, так как рост стоимости жизни болезненно ударил по миллионам семей в Великобритании.



AP

Бывший глава Банка Англии Марк Карни назвал «вышедшую из-под контроля» инфляцию в Великобритании следствием выхода страны из ЕС, добавив, что о негативных последствиях решения, которое британцы поддержали на референдуме 2016 года, он и его коллеги предупреждали заранее, пишет The Independent.

Как отмечает издание, Карни, возглавлявший Банк Англии с 2013 по 2020 год, ещё в преддверии референдума предупреждал, что выход из ЕС станет «самым большим внутренним риском» для Соединённого Королевства. Теперь он указывает на то, что процентные ставки в стране будут оставаться более высокими, чем могли бы быть, в течение многих лет.

«Мы заранее предупредили, что это будет неблагоприятным воздействием на предложение в течение определённого периода времени и следствием этого будет ослабление фунта, повышение инфляции, что приведёт к снижению роста. И центральному банку придётся приспособиться к этому, ведь именно это и произошло», — заявил экономист.

По его словам, хотя многие предвидели негативные последствия, были и те, кто считал, что выход из Евросоюза, напротив, будет «беспроблемным и позитивным» и приведёт к росту экономики. При этом Карни отмечает, что совсем не рад, что сейчас может сказать: «Ну, мы же вас предупреждали», потому что рост стоимости жизни болезненно ударил по миллионам семей в Великобритании.

The Independent напоминает, что в преддверии референдума его призывали уйти с поста главы Банка Англии за то, что он своими предупреждениями «влез в политику». Тогда Джейкоб Риз-Могг, занимавший пост министра по делам бизнеса, заявил: «Это ниже достоинства Банка Англии — высказывать спекулятивные комментарии в поддержку ЕС».

Сейчас бывший министр от своих слов отказываться не стал, назвав все предупреждения Карни «очевидной чушью». Риз-Могг даже обвинил в усугублении кризиса стоимости жизни в Великобритании промахи Банка Англии.

Ранее на этой неделе канцлер казначейства Джереми Хант предупредил, что у Великобритании «нет альтернативы», кроме как повысить процентные ставки в попытке снизить инфляцию. Ожидается, что ставки, которые и так достигли максимума за 14 лет, будут повышены уже на следующей неделе. При этом Хант подчеркнул, что британское правительство будет «неустанно» поддерживать центральный банк в его усилиях по борьбе с бушующей инфляцией и попытках вернуть её к целевому уровню, равному 2%.

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