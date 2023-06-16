 

Мневниковскую пойму с районом Филевский Парк свяжет арочный мост

16.06.2023, 12:35, Новости дня
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Московские власти намерены в ближайшие годы создать на территории Мневниковской поймы масштабное общественное пространство. Сейчас они активно занимаются благоустройством и строительством необходимой для местных жителей социальной инфраструктуры, а также развитием дорожных коммуникаций.

Импульс для организации новой точки притяжения дали проекты по строительству станций БКЛ метро “Терехово” и “Мневники”. Раньше территория
Мневниковской поймы была выключена из жизни города. Однако в рамках комплексного развития зеленой зоны там построят жилые, социальные и деловые объекты. Также власти займутся повышением транспортной доступности района.

Планируется, что общественное пространство в Мневниковской пойме будет включено в единый кластер совместно с близлежащими точками притяжения. В частности, в зеленой зоне построят мосты для автомобилистов, велосипедистов и пешеходов, которые свяжут ее с парком “Фили”, Гребным каналом и другими территориями.

К примеру, Мневниковскую пойму с районом Филевский Парк свяжет арочный мост, который будет спроектирован для пешеходов и велосипедистов. Объект пройдет от южной часть зеленой зоны через Москву-реку до парка “Фили”. его длина составит 190 метров.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что разработка проектной документации арочного моста над Москвой-рекой уже стартовала.

“Помимо проектируемого моста к парку “Фили”, планируется создание еще одного велопешеходного моста, который свяжет Мневниковскую пойму с улицей Островной и парком “Крылатские холмы”, – отметил чиновник.

По его словам, транспортную доступность Мневниковской поймы также обеспечат два автомобильных моста. Первый будет выходить на улицу Мячищева – строительство уже началось. Второй пройдет к к улице Новозаводской – он только проектируется.

К слову, дорожная сеть а масштабном общественном пространстве составит почти 12 километров. Планируется, что искусственные сооружения будут интегрированы с новыми маршрутами в зеленой зоне.


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