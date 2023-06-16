 

Москва стала лидером национального рейтинга состояния инвестиционного климата – Собянин

16.06.2023, 12:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Эксперты взяли за основу отзывы предпринимателей.

Лидером рейтинга стала Москва. Столица признана лучшим регионом по привлекательности инвестиционного климата.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столица успешно преодолевает санкционное давление и другие вызовы последних лет. В 2022 году объем вложений в экономику города приблизился к шести триллионам рублей. На Москву приходится 21% всех российских инвестиций.

“Бизнес в Москве может воспользоваться льготами на налоги, имущество и прибыль. Получает субсидии, льготное кредитование, землю в аренду без проведения торгов. В прошлом году Правительство Москвы приняло 80 мер финансовой и нефинансовой поддержки предпринимателей”, – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что за 10 лет показатель инвестиций в основной капитал вырос в пять раз. Ежегодно в Москве открывается от 40 до 50 крупных и средних, а также несколько сотен малых производств.

Крупнейшей производственной площадкой города является технополис “Москва”. Там созданы кластеры фармацевтики, электромобилестроения, фотоники и микроэлектроники.

Москва стала победителем международной инвестиционной премии Annual Investment Meeting.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Это разрушает вас: 5 страхов, которые мешают вам жить счастливо

18.06 / Le Figaro – русские возвращаются на Кубу и приносят с собой капитализм

18.06 / Нумеролог предсказала Агате Муцениеце переломный момент судьбы

18.06 / Шесть неочевидных причин набора веса

18.06 / “Буду верить в лучшее”: Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Пьеха озвучил свой диагноз

18.06 / Год в изгнании: выбравшему другую жизнь Максиму Галкину* исполнилось 47 лет

17.06 / В Новосибирске упал башенный кран

17.06 / “Мысли остаться за рубежом не было”: Что помешало Маликову эмигрировать из России

17.06 / “Это нонсенс”: Газманова упрекнули в заработке на патриотических песнях

17.06 / Как пережить развод: полезные советы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика