 

Каждый 16-й четвероклассник в Латвии якобы не умеет читать

14.06.2023, 10:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно результатам международного исследования PIRLS 2021, навыки чтения у латвийских школьников значительно ухудшились. Как передаёт ERR, каждый 16-й четвероклассник в стране не умеет читать, что в их возрасте не считается нормой.


AP

Результаты международного исследования PIRLS 2021 показывают, что навыки чтения у латвийских школьников ухудшились, причём этот показатель у 6% четвероклассников не достигает даже минимального уровня. Как передаёт ERR, профессор факультета педагогики, психологии и искусства Латвийского университета, ведущий научный сотрудник Антра Озола отметила, что результаты исследования показали самые низкие достижения за последние 20 лет, однако они всё равно остаются выше среднего показателя.

«Выборка одинаковая во всех странах — не менее 4000 учащихся. В Латвии представлены все типы школ и регионов. Авторы исследования считают, что 4-й класс — это возраст, когда все дети должны уметь читать. Данные для исследования собирают, согласно процедуре, за два урока, когда ученики читают текст и отвечают на вопросы», — сказала она.

В общей оценке ученики рижских школ традиционно имеют самые высокие достижения, сельские школы обычно имеют более низкие достижения, бывают и исключения.

По словам руководителя Государственного центра содержания образования Лиене Вороненко, если бы оценивали вовлечённость взрослых в процесс чтения, картина тоже была бы не радостная. 

«Мы всё чаще видим, что дети читают механически», — добавила она.

В 2021 году в этом исследовании приняли участие 4369 латвийских учащихся из 156 латвийских школ. Латвийские школьники заняли 23-е место в списке из 56 государств — участников исследования — их средняя оценка по чтению составила 528 баллов. Этот результат — выше средних достижений государств — участников исследования 2021 года, но в то же время результат Латвии ниже того, что был в предыдущем цикле исследования в 2016 году.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / СМИ сообщили об ухудшении состояния Лидии Федосеевой-Шукшиной

14.06 / Столичные новостройки у реки на 10% дороже

14.06 / Собянин рассказал, как программа “Мой район” изменила Богородское и Преображенское

14.06 / Затопленные дома и сельхозугодья — наводнение на Кубе привело к эвакуации нескольких тысяч человек

14.06 / Генсек ООН поддержал создание агентства для контроля за ИИ по модели МАГАТЭ

13.06 / В СВАО Москвы капитально отремонтируют 257 домов

13.06 / Toyota анонсировала премьеру нового Land Cruiser Prado

13.06 / Buick показал новый электрический купе-кроссовер Electra E4 для рынка Китая

13.06 / США близки к одобрению поставки снарядов с обеднённым ураном на Украину

13.06 / В обнимку с Костомаровым: Навка выложила фото на эмоциях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика