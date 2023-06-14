Каждый 16-й четвероклассник в Латвии якобы не умеет читать

Согласно результатам международного исследования PIRLS 2021, навыки чтения у латвийских школьников значительно ухудшились. Как передаёт ERR, каждый 16-й четвероклассник в стране не умеет читать, что в их возрасте не считается нормой.



AP

Результаты международного исследования PIRLS 2021 показывают, что навыки чтения у латвийских школьников ухудшились, причём этот показатель у 6% четвероклассников не достигает даже минимального уровня. Как передаёт ERR, профессор факультета педагогики, психологии и искусства Латвийского университета, ведущий научный сотрудник Антра Озола отметила, что результаты исследования показали самые низкие достижения за последние 20 лет, однако они всё равно остаются выше среднего показателя.

«Выборка одинаковая во всех странах — не менее 4000 учащихся. В Латвии представлены все типы школ и регионов. Авторы исследования считают, что 4-й класс — это возраст, когда все дети должны уметь читать. Данные для исследования собирают, согласно процедуре, за два урока, когда ученики читают текст и отвечают на вопросы», — сказала она.

В общей оценке ученики рижских школ традиционно имеют самые высокие достижения, сельские школы обычно имеют более низкие достижения, бывают и исключения.

По словам руководителя Государственного центра содержания образования Лиене Вороненко, если бы оценивали вовлечённость взрослых в процесс чтения, картина тоже была бы не радостная.

«Мы всё чаще видим, что дети читают механически», — добавила она.

В 2021 году в этом исследовании приняли участие 4369 латвийских учащихся из 156 латвийских школ. Латвийские школьники заняли 23-е место в списке из 56 государств — участников исследования — их средняя оценка по чтению составила 528 баллов. Этот результат — выше средних достижений государств — участников исследования 2021 года, но в то же время результат Латвии ниже того, что был в предыдущем цикле исследования в 2016 году.

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