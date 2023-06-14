Столичные новостройки у реки на 10% дороже

Квартиры в жилом комплексе рядом с рекой в старых границах Москвы обойдется примерно на 10% дороже, чем новостройка со схожими параметрами, но без вида на воду.

Средняя стоимость кв. м в новостройках рядом с рекой составляет 480 тыс. рублей. Речь идет о классах “комфорт” и “бизнес”, классе de luxe данный показатель достигает двух миллионов рублей.

Минимальные цены в проектах у реки зафиксированы в апарт-комплексе “Level Стрешнево” от Level Group. В рамках проекта ведется строительство трех 25-этажных корпусов. Кв. м в проекте в среднем стоит 264 тыс. рублей. Минимальная цена апартаментов – 7 млн рублей.

Среди жилых проектов самый доступный ценник действует в квартале “Графика на воде” от застройщика “МИЦ” в районе Печатники. “Квадрат” здесь в среднем обойдется в 287 тыс. рублей, цены на “однушки” стартуют от 2,8 млн рублей.

Среди недавно поступивших в реализацию проектов у реки самые привлекательные цены действуют в ЖК Alia от “СЗ Резиденс” в районе Покровское-Стрешнево (330 тыс. рублей за кв. м) и комплексе Wave от девелопера “ЛСР” в районе Москворечье-Сабурово (348 тыс. рублей за кв. м).