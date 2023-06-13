 

“На Шамана похож”: сын Рудковской Гном Гномыч поразил новой прической

13.06.2023, 13:10, Новости дня
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Мир, в котором стремительно сменилось столь много, мог похвастаться ранее и некоторыми стабильными вещами. Суббота, наступающая после пятницы, яркие костюмы Филипа Киркорова и прическа сына Яны Рудковской Гнома Гномыча.

Однако, на одну вещь в этом списке теперь стало меньше, ведь юный Александр Евгеньевич сменил стиль, о чем рассказал на свой страничке в популярной социальной сети. Вместо длинной длинной стрижки под горшок, к которой общественность привыкла за его недолгую, но светскую жизнь, он поразил новой прической. Теперь голову юного фигуриста украшают брейды – косички, тесно связанные с афроамериканской культурой, которые плетутся вплотную к голове.

Судя по довольному лицу Гном Гномыча, которое он явил камере, новый стиль его сильно обрадовал: теперь видно, что за длинной шевелюрой скрывается подросток, а не маленький мальчик. Кроме того, с такой прической и тренироваться гораздо удобнее: волосы не лезут сыну Яны Рудковской в глаза, а угол обзора открывается гораздо более широкий.

Посетители странички Александра Плющенко разделились на несколько групп: одни порадовались, что летом мальчику будет не так жарко, другие – посетовали, что прежний стиль был гораздо лучше, третьи же – что надо было попробовать подстричься коротко и не прибегать к сложностям.

Однако нашлись и тем, кто сравнили Гном Гномыча с другим популярным блондином России – певцом SHAMAN. Тот ведь не так давно тоже сменил прическу, поэтому его фирменные косички будто бы нашли пристанище на голове сына Яны Рудковской.

“На Шамана похож”, “Под Шамана косит”, – поделились мыслями пользователи Сети под постом сына Яны Рудковской Гнома Гномыча.


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