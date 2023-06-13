 

“Не инфаркт, и это прекрасно”: Пьеха сообщил о своем состоянии после госпитализации

13.06.2023, 9:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На днях россиян серьезно взволновали новости о знаменитом певце. В СМИ появилась информация о том, что музыкант угодил в больницу. Более того, его перевели в реанимацию. Позже сам Стас Пьеха вышел на связь, чтобы сообщить, что причиной госпитализации стали проблемы с сердцем.

Конкретизировать 42-летний артист не стал. Видимо, он ждал более конкретную информацию от врачей. К счастью, самочувствие певца улучшилось, поэтому его перевели в обычную палату. После этого выпускник “Фабрики звезд” вновь вышел на связь с поклонниками в соцсетях, чтобы сообщить о своем состоянии.

Стас Пьеха удивился тому, как много информации о его проблемах со здоровьем появилось на просторах Интернета и в прессе: мол, ему уже ставят диагнозы, хотя врачи, которые занимаются его лечением, пока не вынесли вердикт и не дали конкретных инструкций.

“Но точно знаю, что не инфаркт, и это уже прекрасно”, – успокоил фанатов артист.

Вместе с тем внук прославленной певицы поблагодарил всех тех, кто в сложный для него момент не остался в стороне. Как оказалось, музыкант получил массу посланий со словами поддержки. Настолько много, что еще нужно найти время, чтобы разобрать их все.

“Но от этого очень тепло и радостно”, – подытожил Стас Пьеха.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / Блогер Поперечный избавился от недвижимости в России

13.06 / Блогер Поперечный избавился от недвижимости в России

13.06 / “Не инфаркт, и это прекрасно”: Пьеха сообщил о своем состоянии после госпитализации

13.06 / Наследник Сороса пообещал сыграть значительную роль на выборах в США

13.06 / «Казался непотопляемым» — BFM TV вспомнил яркие моменты жизни Сильвио Берлускони

13.06 / Как качество сна влияет на аппетит?

12.06 / В подмосковном селе Перхушково прошла масштабная посадка деревьев

12.06 / Лидеры Германии, Польши и Франции обсудят, как реагировать на стремление Украины в НАТО

12.06 / На Бали решили отвадить от острова бескультурных туристов

12.06 / Габбард – отставка Байдена необходима, но реальных проблем Америки она не решит

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика