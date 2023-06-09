Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы

Собянин назвал свое решение баллотироваться на пост мэра непростым и очень ответственным. В сложный период истории нужно направить все знания, опыт и силы на преодоление трудностей и выйти победителями, подчеркнул градоначальник.

“В условиях санкционной войны поддержать и развивать экономику нашего города, сохранить социальную защищенность москвичей, обеспечить поддержку наших ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину”, – написал мэр в своем блоге.

Собянин поблагодарил единороссов за выдвижение на пост мэра. Он выразил надежду, что москвичи его поддержат.

Мосгордума назначила выборы мэра столицы на 10 сентября 2023 года.