Обозреватель Foreign Policy – будущее геополитики в руках шести «колеблющихся» стран

Сегодня внимание Соединённых Штатов должно быть сосредоточено на шести «колеблющихся» странах глобального Юга, которые отказались поддержать Запад в оказании военной помощи Украине и введении санкций против России, пишет председатель Eurasia Group Клифф Купчан в статье для Foreign Policy. По словам Купчана, именно Бразилия, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, ЮАР и Турция будут определять будущее геополитики — и в силах Вашингтона склонить их на свою сторону.



AP

В мае президент Владимир Зеленский совершил редкую вылазку за пределы Украины, посетив саудовскую Джидду и японскую Хиросиму. В рамках поездки украинский лидер надеялся заручиться поддержкой прежде всего Бразилии, Индии, Индонезии и Саудовской Аравии. Сегодня, как в своей статье для Foreign Policy отмечает председатель консалтинговой фирмы по политическим рискам Eurasia Group Клифф Купчан, эти страны обладают большей властью, чем когда-либо прежде, и ни одна из них не осудила российскую спецоперацию на Украине.

Сегодня у стран глобального Юга — Бразилии, Индии, Индонезии, Саудовской Аравии, Южной Африки и Турции — есть существенные рычаги влияния на геополитику. Хотя они зачастую и менее могущественные, чем страны глобального Севера, они представляют значительно больший интерес. Дело в том, что эти страны Севера, за исключением России, остаются в орбите США, тогда как государства Юга не связаны ни с одной из сверхдержав и могут создавать новую динамику власти. Все они являются членами G20 и активны как в геополитике, так и в геоэкономике. Купчан полагает, что эти страны также являются «барометром» для более широких геополитических тенденций на глобальном Юге.

Эти шесть «колеблющихся» государств, которые играют всё более значимую роль в международных отношениях, с самого начала отказались поддержать Запад в оказании военной помощи Украине и введении санкций против России. Более того, некоторые из них шли на противодействие антироссийским санкциям и даже на их откровенный подрыв.

Одной из стран, направляющих в Россию наибольшие объёмы товаров двойного назначения, тем самым «нарушая не только дух, но, вероятно, и букву западных санкций», оказалась Турция. За это Вашингтон уже ввёл санкции против четырёх турецких компаний. В свою очередь, большинство других стран глобального Юга предпочитают сохранять нейтралитет, а некоторые, как, например, Южная Африка, и вовсе склоняются в сторону России. Все шесть сохранили или увеличили торговые и другие связи с Россией с начала украинского конфликта.

По прогнозам Международного валютного фонда, вопреки расчётам Запада рост российской экономики в этом году составит 0,7%. И именно «колеблющиеся» страны помогли Москве ослабить воздействие санкций и, полагает Купчан, будут продолжать это делать.

Как отмечает автор статьи, проявление существенного роста их влияния можно увидеть и в их посреднических инициативах. Так, именно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал одним из ведущих посредников по зерновым сделкам РФ и Украины, участвовал в мирных переговорах в начале спецоперации, а также имеет все возможности для содействия будущим переговорам. Со своей собственной инициативой по разрешению конфликта выступил и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а Индия размышляет над перспективой стать посредником в урегулировании украинского конфликта в будущем. Всё это, считает Купчан, позволит им выступать в качестве посредников и в других конфликтах.

Сегодня главным противовесом западному господству называют БРИКС — межгосударственное объединение, состоящее из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Однако вопрос, станет ли БРИКС более формальным институтом, претендующим на то, чтобы представлять глобальный Юг, остаётся открытым. Дело в том, что Китай Купчан не относит к этой группе стран прежде всего потому, что экономическая мощь и широкие геополитические амбиции Поднебесной делают её государством другого типа. А в случае с Россией государства глобального Юга не разделяют стремление страны к излишнему пересмотру мирового порядка.

Хотя БРИКС Купчан называет очевидным вызовом Западу, особенно учитывая, что ещё 19 стран выразили заинтересованность в присоединении к группе, он полагает, что эта угроза вряд ли материализуется. Этому помешает потенциальное противодействие Индии попыткам Китая кооптировать группу, а также тот факт, что некоторые из её действующих и потенциальных членов по-прежнему поддерживают тесные отношения со странами Запада, в том числе в сферах безопасности и торговли.

В своей статье для Foreign Policy председатель Eurasia Group призывает Вашингтон уделять больше внимания шести «колеблющимся» государствам, чтобы не допустить значительного ослабления своих позиций в глобальном балансе сил. Тот факт, что они не поддержали Соединённые Штаты по вопросу конфликта на Украине или конкуренции с Китаем, говорит о том, что они отдаляются от орбиты США. По мнению автора статьи, Вашингтону необходимо хорошо продумать свою дипломатическую стратегию не только в отношении каждой из шести стран, но и в отношении глобального Юга в целом.

Лучше всего начать сближение с увеличения количества визитов американских дипломатов и дальнейшего развития торговых отношений. Во-вторых, сила и рычаги влияния «колеблющихся» государств пострадают, если напряжённость между США и Китаем резко возрастёт и перерастёт в конфронтацию в стиле холодной войны. Странам, вероятно, придётся более тесно объединиться с одной или другой стороной, пишет Купчан.

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