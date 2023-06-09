 

Адвокат Баталовых озвучил причину обжалования приговора Дрожжиной

09.06.2023, 15:46, Новости дня
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Судебный процесс, касающийся наследства знаменитого актера, длился не один год. И, наконец-то, достиг финальной точки. 26 мая Михаил Цивин с женой и Дмитрий Бублий были признаны виновными в мошенничестве с имуществом покойного. Но Наталье Дрожжиной повезло отделаться условным сроком – в отличие от других участников громкого дела. Это не устроило семью Алексея Баталова.

После оглашения приговора вдова актера Гитана Леонтенко и дочь Мария Баталова сообщили, что их порадовало решение суда. Правда, они оказались не согласны с мягким наказанием для Натальи Дрожжиной. Так что, теперь адвокат родственников покойного подал апелляционную жалобу на приговор Натальи Дрожжиной.

Причиной такого решения он назвал желание добиться реального срока для артистки. Известно, что сторона защиты требует его увеличения до пяти лет. Вместе с тем семья Алексея Баталова намерена добиться ужесточения меры и для мужа артистки Михаила Цивина, который получил пять тюремного заключения.

Напомним, что у дочери актера тяжелая форма инвалидности: она страдает ДЦП и передвигается на инвалидной коляске. Всю жизнь он посвятил тому, чтобы обеспечить наследнице комфортные условия. Однако после смерти Алексея Баталова в 2017 году его друзья Михаил Цивин и Наталья Дрожжина решили взять на себя управление наследством, заключив договор пожизненной ренты.


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