Предложено решение финансовых и жилищных проблем россиян

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09.06.2023, 12:00, Новости дня
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Новые данные официальной статистики показывают, что многие россияне испытывают серьезные финансовые и жилищные проблемы. К примеру, почти половина респондентов не может позволить себе неожиданные траты. Примерно столько же не могут купить новую мебель в квартиру, даже “самую простую”, даже если старая пришла в негодность.

Четверть опрошенных пожаловались, что не могут купить по две пары сезонной обуви для каждого члена семьи. 16% россиян настаивают, что у них дома нет фруктов. Позволить себе отпуск хотя бы раз в год не может каждая вторая семья в нашей стране.

Результаты исследования Росстата шокировали даже опытного журналиста, ведущего телеканала “Царьград” Юрия Пронько. Он жестко высказался о российской элите и предложил решение финансовых и жилищных проблем граждан.

По его словам, было бы глупо не замечать социальное недовольство граждан. Эксперт призвал ввести в России прогрессивную шкалу НДФЛ, которая позволит “толстосумам” сохранить свои сбережения.

Юрий Пронько подчеркнул, что рост социального недовольства из-за отсутствия справедливости может привести к протестам. Он напомнил, как россияне уже дважды теряли государство и призвал элиту проявить ответственность, чтобы избежать повторения негативного сценария.


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