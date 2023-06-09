 

Квартиры-студии дешевеют быстрее всего

09.06.2023, 8:20, Новости дня
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В столичных новостройках быстрее всего дешевеют квартиры-студии, средняя стоимость которых с июня прошлого года снизилась на 9%. Наиболее заметно снижаются цены в проектах класса “премиум”.

За 12 месяцев самый компактный формат квартир подешевел на 800 тыс. рублей, до 8,5 млн рублей. Если рассматривать только сегмент класса “комфорт” внутри МКАД, то снижение еще более существенное – на 900 тыс. рублей, до 7,3 млн рублей. В Новой Москве студии подешевели на 340 тыс. рублей, до 6,8 млн рублей.

В старых границах города снижение среднего ценника связано как с выводом в продажу нового пула квартир по более доступной стоимости, так и с сокращением площади приобретаемого жилья – на 1,5 “квадрата”, до 23,7 кв. м. В Новой Москве площадь покупаемых лотов осталась на уровне 24 кв. м.

За пять лет доля студий на рынке новостроек увеличилась более чем в четыре раза, достигнув 21% от общего объема предложения. Параллельно рос спрос на такой формат, из-за чего застройщики спокойно поднимали цены.

Сейчас сегмент близок к перенасыщению, поэтому строительные компании вынуждены проводить более гибкую ценовую политику. Однако если смотреть не на итоговую цену лота, а на стоимость “квадрата”, студии остаются самым дорогим форматом в столице.


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