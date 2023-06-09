 

Спрос на готовые квартиры вырос в 2,5 раза

09.06.2023, 7:20, Новости дня
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За год спрос на вторичные квартиры в Москве увеличился в 2,5 раза. Большинство покупок – до 80% – совершается со скидкой в размере от 3% до 5%. Рынок все еще перенасыщен предложением, поэтому повышенная активность покупателей не привела к росту цен.

По оценкам аналитиков рынка, каждый пятый потенциальный покупатель квартир в новостройках в итоге ушел на вторичный рынок. Обращения стали более целевыми, многие люди ищут квартиры в определенном районе, и даже в определенном доме. Также более пристальное внимание уделяется качеству ремонта. Стройматериалы и мебель сильно выросли в цене и покупатели не хотят вкладывать дополнительные средства после совершения сделки.

Ликвидные квартиры с адекватным ценником продаются после двух, максимум четырех, показов. В приоритете – лоты с отделкой и современной кухней.

Средняя цена вторичной квартиры внутри МКАД по итогам мая составила 13,8 млн рублей, в Новой Москве – 9,8 млн рублей, в Подмосковье – 6,7 млн рублей. За месяц ценник почти не изменился.

Летом произойдет традиционное снижение спроса. За это время объем предложения снова увеличится, и осенью выбор у покупателей будет значительно больше.


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