 

Долго скрывала: звезда сериала “Кухня” объявила о беременности

07.06.2023, 23:15, Новости дня
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Ольга Кузьмина прославилась еще в детстве благодаря киножурналу “Ералаш”. Сейчас же ее все знают по ролям в таких фильмах и сериалах, как “Кухня”, “Отель “Элеон”, “Ивановы-Ивановы” и других. А еще она озвучила Чебурашку в одноименном фильме, премьера которого состоялась в 2023 году.

Сегодня Кузьмина является одной из самых востребованных актрис в стране. Она предпочитает не распространяться о своей личной жизни, но иногда все-таки рассказывает поклонникам о сокровенном. Например, 7 июня она объявила о беременности, которую долго скрывала, судя по размеру живота. Скорее всего, актриса родит уже этим летом.

Поклонники, увидев свежую фотографию находящейся в интересном положении Ольги, были в шоке. “Вот это новости!”, – воскликнул один из фанатов. Они поздравили артистку с грядущим пополнением. Отцом ребенка, кстати, является возлюбленный актрисы, ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич.

Напомним, этот ребенок – второй для звезды сериала “Кухня”. У Ольги Кузьминой есть 10-летний сын Гордей, которого она родила от первого мужа – Алексея Терещенко. Первенец появился на свет, когда артистке было 25 лет.


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