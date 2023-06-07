Скончался соавтор программы “Спокойной ночи, малыши!” Меерзон

Владимир Меерзон умер утром 5 июня. Как сообщает “Царьград”, он не дожил всего три дня до своего 98-летия.

По данным телеканала “360”, здоровье актера и сценариста “Спокойно ночи, малыши” резко ухудшилось незадолго понедельника. Причина смерти – естественные причины.

ОСН напоминает, что Владимир Меерзон начал карьеру режиссера детских телепрограмм на центральном телевидении СССР после окончания “Щуки”. В 60-х годах вместе с женой Ниной Зубаревой придумал детскую передачу “Спокойной ночи, малыши”.