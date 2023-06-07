 

Айза осудила Славу за нетрезвый вид на видео

07.06.2023, 16:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На днях певица Слава имела неосторожность опубликовать в популярной социальной сети видео, на котором она разнесла в пух и прах
артистов, покинувших Россию в столь трудный момент. Тогда знаменитость, находясь в нетрезвом виде, отметила, что, несмотря ни на что, останется с соотечественниками.

Насчет публикации Славы неожиданно высказалась блогерша Айза-Лилуна Ай (она же Айза Анохина, она же Айза Долматова). Ее возмутило то, что артистка сняла видео для соцсетей, находясь в алкогольном опьянении. Мол, этот поступок – пропаганда спиртного.

По мнению Айзы, певица не заслуживает поддержки, даже если та произнесла правильные слова. “Ну скажи ты: я люблю свою страну, я всегда буду со своей страной! А зачем говорить: вы там – те, эти – то, эти – се, и эти – те?” – возмутилась бывшая жена рэпера Гуфа.

Также Айза заступилась за телеведущую Ксению Собчак, которой тоже досталось от Славы. Блогерша призналась, что очень уважает журналистку за ее поступки. Подробнее о том, что певица сказала о жене Константина Богомолова, писали “Дни.ру” ранее.

Кстати, ни для кого не является новостью, что чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит здоровью. Правильным решением, конечно, будет полный отказ от спиртного. Например, недавно стало известно, что в России скончались 30 человек от отравления
сидром. Об этом сообщило агентство URA.RU.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Скончался соавтор программы “Спокойной ночи, малыши!” Меерзон

07.06 / Драка и изнасилование в Подмосковье: подозреваемые задержаны

07.06 / Хакеры Ким Чен Ына украли документы южнокорейских чиновников

07.06 / Экс-главком силами НАТО в Европе призывает США и Китай не горячиться

07.06 / На Тайнинской улице построили дом для участников программы реновации

07.06 / Bоенный союз Сеула и Вашингтона стал ядерным

07.06 / «Огромная проблема» — закрытое российское небо ставит западные авиакомпании в невыгодное положение

07.06 / Недавно родившая жена Прилучного показала лицо без фильтров и макияжа

07.06 / 92-летний Иван Краско прокомментировал близкие отношения с 28-летней помощницей

07.06 / Прокремлевское мнение: Затягивая украинский конфликт, США усиливают Китай и ослабляют Запад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика