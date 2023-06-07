Айза осудила Славу за нетрезвый вид на видео

На днях певица Слава имела неосторожность опубликовать в популярной социальной сети видео, на котором она разнесла в пух и прах

артистов, покинувших Россию в столь трудный момент. Тогда знаменитость, находясь в нетрезвом виде, отметила, что, несмотря ни на что, останется с соотечественниками.

Насчет публикации Славы неожиданно высказалась блогерша Айза-Лилуна Ай (она же Айза Анохина, она же Айза Долматова). Ее возмутило то, что артистка сняла видео для соцсетей, находясь в алкогольном опьянении. Мол, этот поступок – пропаганда спиртного.

По мнению Айзы, певица не заслуживает поддержки, даже если та произнесла правильные слова. “Ну скажи ты: “я люблю свою страну, я всегда буду со своей страной!“ А зачем говорить: “вы там – те, эти – то, эти – се, и эти – те“?” – возмутилась бывшая жена рэпера Гуфа.

Также Айза заступилась за телеведущую Ксению Собчак, которой тоже досталось от Славы. Блогерша призналась, что очень уважает журналистку за ее поступки. Подробнее о том, что певица сказала о жене Константина Богомолова, писали “Дни.ру” ранее.