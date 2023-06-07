На Тайнинской улице построили дом для участников программы реновации

Здание расположено по адресу: Тайнинская улица, дом 7, корпус 1. Разрешение на строительство выдал Мосгосстройнадзор.

Глава ведомства Игорь Войстратенко отметил, что Северо-Восточный округ показывает положительную динамику в реализации программы. Он уточнил, что с начала 2023 года в округе построили пять домов площадью свыше 130 тысяч квадратных метров.

“В их число вошла и новостройка на Тайнинской улице, на которую застройщик получил разрешительную документацию, необходимую для ввода здания в эксплуатацию”, – сказал Войстратенко.

Площадь дома на Тайнинской – более 27 тысяч квадратных метров. Здание состоит из трех секций, которые объединены подземной частью с одноуровневой парковкой. Фасад выполнили из облицованных кирпичом трехслойных панелей.

В доме 257 квартир, из них 85 однокомнатных, 121 двухкомнатная, 45 “трешек” и шесть четырехкомнатных. Пять квартир оборудовали для маломобильных жителей.

На первых этажах находится комната консьержа, колясочная, кладовая для уборочного инвентаря. В здании установили семь лифтов, оснащенных системами управления и противодымной защитой.

Первый этаж отведен под нежилые помещения. Там расположится центр информирования населения, предприятия общепита, торговли и сферы услуг.

Прилегающую к новостройке территорию благоустроили. Во дворе установили детскую и спортивную площадку, создали зоны отдыха, высадили деревья, разбили газоны и цветники.

Реновация продолжается во всех районах Москвы. Одним из лидеров по темпам переселения является Юго-Восточный административный округ (ЮВАО). Квартиры в новостройках получили жители почти 100 ветхих домов. Для них возвели 33 новостройки.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее входит 5175 домов, большая часть из которых построена в середине прошлого века. Жилье в них устарело морально и физически.

Переселенцам предоставляют квартиры с полной отделкой класса комфорт. Участникам предоставляют жилье с просторными кухнями, коридорами и санузлами.

Новые дома строят рядом со старыми. Москвичи переселяются в пределах своего района и сохраняют привычный образ жизни.