Прокремлевское мнение: Затягивая украинский конфликт, США усиливают Китай и ослабляют Запад

Вашингтону необходимо пойти на диалог с Москвой, чтобы добиться перемирия на Украине. Заморозка конфликта позволит Соединённым Штатам не тратить свои ресурсы на проблему, не представляющую для них особого интереса, и сосредоточиться на растущем влиянии Китая, который не скрывает своих стремлений стать ведущей мировой державой, пишет обозреватель The Hill.



AP

Ввод российских войск на Украину «потряс основы международного порядка». Но захват Тайваня Китаем приведёт к «глубокой глобальной геополитической перестройке», в том числе к прекращению мирового господства Америки, пишет обозреватель The Hill Брахма Челлани.

По его мнению, украинский кризис отвлекает Соединённые Штаты от растущих проблем в Индо-Тихоокеанском регионе. Чем дольше это происходит, тем выше риск того, что Пекин попытается «задушить» Тайбэй с помощью неформальной блокады.

Очевидно, что наибольшую угрозу американской безопасности представляет не «слабеющая» Россия, а «восходящий» Китай, стремящийся потеснить США в качестве величайшей мировой державы. Тем не менее президент Байден справедливо подчёркивает важность переговоров с Поднебесной, рассуждает автор статьи.

Но как ни странно, Белый дом избегает диалога и дипломатии с Кремлём, тем самым продлевая конфликт на Украине, который не только не продвигает долгосрочные интересы Америки, но и истощает её ресурсы и выявляет недостатки западных армий. Поэтому последнее, чего хочет китайский лидер Си Цзиньпин, — это прекращение конфронтации, которая мешает США сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе, считает Челлани.

Между тем Байден продолжает придерживаться стратегии по «обескровливанию» РФ на Украине. Более того, в совместном коммюнике он и другие лидеры «Большой семёрки» обязались «увеличить издержки» для Москвы и помогать Киеву «столько, сколько потребуется».

Ещё более зловеще то, что лидеры G7 выдвинули Кремлю максималистские требования о прекращении конфликта, в том числе о «полном и безоговорочном выводе» его войск. Но вряд ли это когда-нибудь произойдёт, поскольку российская армия укрепляет свои оборонительные позиции на отвоёванных территориях, обращает внимание колумнист.

В совместном заявлении лидеры «семёрки» также пообещали приложить усилия, чтобы «Россия заплатила за долгосрочное восстановление Украины». Для этого они продолжат принимать меры, чтобы замораживать или конфисковывать активы физических или юридических лиц, попавших под санкции.

«Мало того, что одностороннее изъятие российских активов противоречит международному порядку, основанному на правилах, максималистские требования, выдвинутые лидерами G7, являются рецептом бесконечного конфликта, который может принести Китаю сплошную экономическую и стратегическую выгоду, при этом ослабляя Россию и подрывая силы Запада», — предупреждает автор статьи.

Эпоха западного господства уже идёт на спад. А затяжной конфликт на Украине лишь ускорит смещение мировой власти с Запада на Восток, добавляет Челлани.

На его взгляд, Байден ошибается, если думает, что сможет переубедить Китай или отговорить его от объединения с Россией против Америки. Си полон решимости превратить свою страну в мировую державу, не имеющую себе равных. Более того, Москва и Пекин вместе с такими важными союзниками, как Тегеран, находятся в процессе формирования «евразийской оси», чтобы бросить вызов глобальному порядку, возглавляемому США, и доллару.

На этом фоне в интересах Америки было бы поощрять «тихую дипломатию», чтобы изучить способы прекратить конфликт, который негативно влияет на мир, вызывая энергетический и продовольственный кризисы. Более того, давно запланированное контрнаступление ВСУ может повысить риск прямого конфликта между Россией и НАТО.

Президент Владимир Зеленский признаёт, что контрнаступление обернётся большими потерями для украинской армии, потому что РФ сохраняет превосходство в воздухе. Но, несмотря на это, Киев при поддержке Вашингтона продолжает отвергать предложения о мирных переговорах.

«После более чем 15 месяцев конфликта становится ясно, что ни Россия, ни Украина, ни её западные союзники не в состоянии достичь своих основных стратегических целей. Прекращение огня — единственный выход из нынешнего военного тупика», — полагает публицист.

Продолжительная конфронтация поможет формализовать китайско-российский стратегический союз, повысив при этом вероятность агрессии против Тайваня. Напротив, замороженный украинский конфликт «будет отвлекать» Москву, позволяя Америке меньше фокусироваться на России, стране, находящейся под самыми жёсткими санкциями в мире, и уделять больше внимания «глобальному экспансионистскому» Китаю, заключает Брахма Челлани.

—