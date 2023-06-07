Элон Маск спокойно покидает Twitter
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Элон Маск, бывший генеральный директор Twitter, тихо ушел. Его официальную должность теперь занимает Линда Иаккарино, ранее занимавшая пост директора по рекламе NBCUniversal. Об этом пишет Business Insider.
Иаккарино объявила в Twitter около 8 вечера по местному времени (около 6 утра по московскому времени), что она приступает к новой работе в качестве руководителя социальных медиа. Она отметила, что “это происходит – это был первый официальный день”. Изначально планировалось, что Иаккарино приступит к работе 22 июня. 11 мая Маск сообщил, что Иаккарино приступит к работе в течение шести недель.
С октября 2022 года, когда миллиардер купил Twitter за 44 миллиарда долларов, он исполняет обязанности генерального директора компании. В декабре Маск объявил, что после опроса своих подписчиков он уходит с поста генерального директора Twitter.Презентация, представленная газете The New York Times, показала, что доходы от рекламы в Twitter в США снизились на 59 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пользователи сети раскритиковали выбор Маска в мае. Это произошло вскоре после того, как Маск принял решение назначить Иаккарино новым генеральным директором. Многие относятся к Иаккарино с подозрением, поскольку она активно участвует во Всемирном экономическом форуме.
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