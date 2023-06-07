 

Элон Маск спокойно покидает Twitter

07.06.2023, 11:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Элон Маск, бывший генеральный директор Twitter, тихо ушел. Его официальную должность теперь занимает Линда Иаккарино, ранее занимавшая пост директора по рекламе NBCUniversal. Об этом пишет Business Insider.

Иаккарино объявила в Twitter около 8 вечера по местному времени (около 6 утра по московскому времени), что она приступает к новой работе в качестве руководителя социальных медиа. Она отметила, что “это происходит – это был первый официальный день”. Изначально планировалось, что Иаккарино приступит к работе 22 июня. 11 мая Маск сообщил, что Иаккарино приступит к работе в течение шести недель.

С октября 2022 года, когда миллиардер купил Twitter за 44 миллиарда долларов, он исполняет обязанности генерального директора компании. В декабре Маск объявил, что после опроса своих подписчиков он уходит с поста генерального директора Twitter.Презентация, представленная газете The New York Times, показала, что доходы от рекламы в Twitter в США снизились на 59 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пользователи сети раскритиковали выбор Маска в мае. Это произошло вскоре после того, как Маск принял решение назначить Иаккарино новым генеральным директором. Многие относятся к Иаккарино с подозрением, поскольку она активно участвует во Всемирном экономическом форуме.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / В России хотят лицензировать деятельность риелторов

07.06 / Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года

07.06 / Apple отказывается от чипов Intel

07.06 / «Вернуть» Венгрию в НАТО — США должны убедить Орбана не иметь дел с Россией

07.06 / В России подешевела аренда квартир

07.06 / Только 8% квартир продается в готовых ЖК

07.06 / Совбез ООН: Россия и Украина обвинили в подрыве Каховской плотины друг друга

07.06 / Американские учёные придумали самовосстанавливающуюся синтетическую кожу для «роботов-убийц»

07.06 / Квартиры в новостройках по реновации получили жители почти 100 ветхих домов в ЮВАО

07.06 / Две тысячи женщин собрались перед окнами губернатора Колорадо с требованием запретить оружие в штате

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика