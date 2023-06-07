Элон Маск спокойно покидает Twitter

Элон Маск, бывший генеральный директор Twitter, тихо ушел. Его официальную должность теперь занимает Линда Иаккарино, ранее занимавшая пост директора по рекламе NBCUniversal. Об этом пишет Business Insider.

Иаккарино объявила в Twitter около 8 вечера по местному времени (около 6 утра по московскому времени), что она приступает к новой работе в качестве руководителя социальных медиа. Она отметила, что “это происходит – это был первый официальный день”. Изначально планировалось, что Иаккарино приступит к работе 22 июня. 11 мая Маск сообщил, что Иаккарино приступит к работе в течение шести недель.

С октября 2022 года, когда миллиардер купил Twitter за 44 миллиарда долларов, он исполняет обязанности генерального директора компании. В декабре Маск объявил, что после опроса своих подписчиков он уходит с поста генерального директора Twitter.Презентация, представленная газете The New York Times, показала, что доходы от рекламы в Twitter в США снизились на 59 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пользователи сети раскритиковали выбор Маска в мае. Это произошло вскоре после того, как Маск принял решение назначить Иаккарино новым генеральным директором. Многие относятся к Иаккарино с подозрением, поскольку она активно участвует во Всемирном экономическом форуме.