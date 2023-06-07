 

Началось благоустройство территории возле ТПУ “Свиблово”

07.06.2023, 3:45, Новости дня
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Работы пройдет на улицах Амундсена, Кольская, Снежная, Радужная, в Новом Беринговом проезде и частично в проездах Игарский и Русанова. Перед специалистами стоит задача сделать удобные подходы и подъезды к станции “Свиблово” Калужско-Рижской линии метро и расположенным рядом остановкам наземного общественного транспорта, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Планируется привести в порядок существующие пешеходные маршруты и создать новые. В районе благоустройства заменят асфальт на дорогах, установят фонари с энергоэффективными светильниками, информационные стелы, лавочки. Рядом со станцией дополнительно проведут озеленение: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Для автомобилистов организуют 225 парковочных мест. Для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны со слотами для зарядки гаджетов. Пешеходные переходы оснастят опорами контрастного освещения.

Специалисты приведут в порядок сквер рядом со станцией метро. Там создадут пешеходную зону с новыми лавочками и фонарями.

В районе благоустройства размещен строительный городов. Для горожан организовали безопасные переходы. Работы планируется завершить к сентябрю 2023 года.

На Калужско-Рижской линии благоустройство также пройдет у станции “Медведково”. Запланированы работы на улицах Грекова и Широкая. Специалисты комплекса городского хозяйства обновят асфальт, установят велопарковки и пункты велопроката, оборудуют парковочные места у кинотеатра “Ладога” и организуют разворотную площадку для автобусов.

Реконструируют 95-метровую лестницу между кинотеатром и домом №12 на улице Широкая. На лестнице появятся широкие площадки, ее украсят декоративными вазонами, торшерами и лавочками-клумбами.

Напомним, что масштабные работы запланированы на базе транспортно-пересадочного узла “Косино” на юго-востоке столицы. В 2023 году он станет частью третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Специалисты обновят платформы одноименной станции, реконструируют два километра дорог и тротуаров, организуют конечную остановку и разворотную площадку для автобусов.


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