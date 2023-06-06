 

ООН: ЧП на Каховской ГЭС – еще одно последствие российского вторжения в Украину

06.06.2023, 18:27, Новости дня
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ЧП на Каховской гидроэлектростанции – «еще одно разрушительное последствие российского вторжения в Украину», заявил во вторник Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Обращаясь к журналистам в штаб-квартире ООН, Гутерриш отметил, что у ООН нет доступа к независимой информации об обстоятельствах, приведших к разрушению плотины ГЭС. Глава ООН назвал произошедшее «гуманитарной, экономической и экологической катастрофой» колоссальных масштабов.

– Мы наблюдаем последствия в городе Херсоне, городе Новая Каховка и еще 80 городах и селах, расположенных у Днепра. Массовое наводнение. Масштабные эвакуации. Экологическое опустошение. Уничтожение недавно посаженных сельскохозяйственных культур, – сказал Генсек.

Он также отметил, что последствия разрушения плотины представляют угрозу для Запорожской АЭС – крупнейшего ядерного объекта в Европе.

По данным ООН, по меньшей мере 16 000 человек потеряли свои дома. Тысячи человек могут потерять доступ к безопасной, чистой питьевой воде.

ООН и ее гуманитарные партнеры в срочном порядке координируют с правительством Украины доставку гуманитарной помощи, в том числе – питьевой воды и таблеток для очистки воды, сообщил Генсек. Он подчеркнул, что ООН продолжит прилагать усилия по оказанию помощи населению.

Генсек напомнил, что ужасающие страдания, вызванные войной, продолжаются уже больше года.

– Это должно прекратиться. Нападения на гражданское население и важнейшую гражданскую инфраструктуру должны прекратиться, – заявил он.

Он напомнил о необходимости уважать международное гуманитарное право.

– Прежде всего я призываю к справедливому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи, – подытожил глава ООН.


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