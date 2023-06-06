Скупка земель под солнечные парки становится проблемой для немецких фермеров

Фермеры в Германии всё чаще сталкиваются с одной и той же проблемой: они не могут приобрести землю, потому что инвесторы предлагают за неё более высокую цену. Как отмечает немецкий телеканал Das Erste, компании активно покупают участки для строительства солнечных парков. В результате сельскохозяйственных земель становится всё меньше, а их стоимость повышается, что создаёт серьёзные проблемы для фермеров в стране.



AP

€8 миллионов за 2,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий — фермер Тобиас Лемм был уверен, что это справедливая цена для Röderland GmbH. Он попытался купить крупную молочную ферму в Бранденбурге по этому предложению, но тут произошло то, с чем сейчас сталкиваются многие фермеры в Германии: инвестор опередил его, рассказывает немецкий телеканал Das Erste.

Всё чаще крупные инвесторы покупают сельскохозяйственные угодья по цене, которую фермеры предложить не могут. Это приводит к драматическим последствиям: в период с 2010-го по 2020 год сельскохозяйственные земли в Германии подорожали в среднем на 126%. Свободной пахотной земли в стране мало, и поэтому она становится всё дороже и дороже. Именно поэтому цены на аренду также значительно выросли — согласно данным Федерального центра сельскохозяйственной информации, в среднем на 62%.

За крупным инвестором, переигравшим Тобиаса Лемма, стоит Quarterback-AG, один из крупнейших застройщиков недвижимости в Германии. Quarterback ищет надёжные источники дохода во времена растущих процентных ставок.

Но кроме крупных инвесторов есть и другие претенденты: производители электроэнергии, подчёркивает Das Erste. Поскольку на солнечных парках сейчас можно заработать много денег, они также заинтересованы в земле под солнечные батареи. Например, поставщик энергии EnBW участвует в тендере на землю в Восточной Германии, чтобы построить тысячи солнечных панелей.

Торстен Йорс — руководитель проекта в компании EnBW, где он возглавляет фотоэлектрическое подразделение. Он отвечает за удовлетворение спроса на большее количество солнечных площадей. «С моей точки зрения, мы находимся в самом начале нового солнечного бума. В ближайшие несколько лет мы хотим утроить объём нового солнечного строительства», — рассказывает он. В конкретном выражении это означает, что компания хочет реализовывать от 10 до 15 солнечных парков в год.

Для успешного строительства необходима свободная земля, поэтому всё больше фирм покупают сельскохозяйственные угодья. Сильвия Бендер, государственный секретарь Министерства сельского хозяйства в Берлине, наблюдает за этой тенденцией с большой тревогой: «Несельскохозяйственные инвесторы пробивают себе дорогу на земельный рынок и всё больше усложняют жизнь фермеров». Всё чаще фермерские хозяйства вытесняются солнечными батареями.

Компания Quarterback Immobilien-AG заплатила €10 миллионов за молочную ферму в Бранденбурге. Она хочет продолжить эксплуатацию фермы и построить парк солнечных батарей. Но почему Röderland GmbH была продана компании по недвижимости, а не фермеру, который так долго пытался её купить? «Акционеры решили продолжать поддерживать стабильность фермерского бизнеса, и, конечно, ещё одним решающим моментом стала цена покупки», — объясняет управляющий директор Röderland GmbH Штеффен Хёппнер.

Для Quarterback-AG ферма в Рёдерланде привлекательна тем, что на этой земле можно построить солнечный парк без сложных процедур согласования. Это связано с тем, что Министерство экономики недавно устранило барьеры и провело дерегулирование в рамках энергетического кризиса. Теперь крупные солнечные парки можно строить вдоль железнодорожных линий и автострад без необходимости дорогостоящих согласований в муниципалитетах, поясняет немецкий телеканал.

Министр сельского хозяйства Бранденбурга Аксель Фогель критически относится к такому решению и хотел предотвратить сделку с Quarterback-AG. Министр Фогель уже много лет планирует новый закон о сельскохозяйственной структуре — пока безуспешно: «Закон о сельскохозяйственных землях уже совсем не эффективен. У нас почти нет случаев, когда он действительно применяется». Кроме того, структура сельского хозяйства претерпевает серьёзные изменения: «Всё больше и больше земли переходит в руки несельскохозяйственных инвесторов».

Чтобы предотвратить это, необходимы такие инструменты, как регулирование цен для защиты отдельных фермеров, объясняет Фогель. Если, в конце концов, на выращивании продуктов питания можно будет заработать меньше, чем на производстве солнечной энергии, традиционным фермерам будет всё труднее выживать, заключает немецкий телеканал Das Erste.

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