 

Скупка земель под солнечные парки становится проблемой для немецких фермеров

06.06.2023, 14:08, Новости дня
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Фермеры в Германии всё чаще сталкиваются с одной и той же проблемой: они не могут приобрести землю, потому что инвесторы предлагают за неё более высокую цену. Как отмечает немецкий телеканал Das Erste, компании активно покупают участки для строительства солнечных парков. В результате сельскохозяйственных земель становится всё меньше, а их стоимость повышается, что создаёт серьёзные проблемы для фермеров в стране.


AP

€8 миллионов за 2,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий — фермер Тобиас Лемм был уверен, что это справедливая цена для Röderland GmbH. Он попытался купить крупную молочную ферму в Бранденбурге по этому предложению, но тут произошло то, с чем сейчас сталкиваются многие фермеры в Германии: инвестор опередил его, рассказывает немецкий телеканал Das Erste.

Всё чаще крупные инвесторы покупают сельскохозяйственные угодья по цене, которую фермеры предложить не могут. Это приводит к драматическим последствиям: в период с 2010-го по 2020 год сельскохозяйственные земли в Германии подорожали в среднем на 126%. Свободной пахотной земли в стране мало, и поэтому она становится всё дороже и дороже. Именно поэтому цены на аренду также значительно выросли — согласно данным Федерального центра сельскохозяйственной информации, в среднем на 62%.

За крупным инвестором, переигравшим Тобиаса Лемма, стоит Quarterback-AG, один из крупнейших застройщиков недвижимости в Германии. Quarterback ищет надёжные источники дохода во времена растущих процентных ставок.

Но кроме крупных инвесторов есть и другие претенденты: производители электроэнергии, подчёркивает Das Erste. Поскольку на солнечных парках сейчас можно заработать много денег, они также заинтересованы в земле под солнечные батареи. Например, поставщик энергии EnBW участвует в тендере на землю в Восточной Германии, чтобы построить тысячи солнечных панелей.

Торстен Йорс — руководитель проекта в компании EnBW, где он возглавляет фотоэлектрическое подразделение. Он отвечает за удовлетворение спроса на большее количество солнечных площадей. «С моей точки зрения, мы находимся в самом начале нового солнечного бума. В ближайшие несколько лет мы хотим утроить объём нового солнечного строительства», — рассказывает он. В конкретном выражении это означает, что компания хочет реализовывать от 10 до 15 солнечных парков в год.

Для успешного строительства необходима свободная земля, поэтому всё больше фирм покупают сельскохозяйственные угодья. Сильвия Бендер, государственный секретарь Министерства сельского хозяйства в Берлине, наблюдает за этой тенденцией с большой тревогой: «Несельскохозяйственные инвесторы пробивают себе дорогу на земельный рынок и всё больше усложняют жизнь фермеров». Всё чаще фермерские хозяйства вытесняются солнечными батареями.

Компания Quarterback Immobilien-AG заплатила €10 миллионов за молочную ферму в Бранденбурге. Она хочет продолжить эксплуатацию фермы и построить парк солнечных батарей. Но почему Röderland GmbH была продана компании по недвижимости, а не фермеру, который так долго пытался её купить? «Акционеры решили продолжать поддерживать стабильность фермерского бизнеса, и, конечно, ещё одним решающим моментом стала цена покупки», — объясняет управляющий директор Röderland GmbH Штеффен Хёппнер.

Для Quarterback-AG ферма в Рёдерланде привлекательна тем, что на этой земле можно построить солнечный парк без сложных процедур согласования. Это связано с тем, что Министерство экономики недавно устранило барьеры и провело дерегулирование в рамках энергетического кризиса. Теперь крупные солнечные парки можно строить вдоль железнодорожных линий и автострад без необходимости дорогостоящих согласований в муниципалитетах, поясняет немецкий телеканал.

Министр сельского хозяйства Бранденбурга Аксель Фогель критически относится к такому решению и хотел предотвратить сделку с Quarterback-AG. Министр Фогель уже много лет планирует новый закон о сельскохозяйственной структуре — пока безуспешно: «Закон о сельскохозяйственных землях уже совсем не эффективен. У нас почти нет случаев, когда он действительно применяется». Кроме того, структура сельского хозяйства претерпевает серьёзные изменения: «Всё больше и больше земли переходит в руки несельскохозяйственных инвесторов».

Чтобы предотвратить это, необходимы такие инструменты, как регулирование цен для защиты отдельных фермеров, объясняет Фогель. Если, в конце концов, на выращивании продуктов питания можно будет заработать меньше, чем на производстве солнечной энергии, традиционным фермерам будет всё труднее выживать, заключает немецкий телеканал Das Erste.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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