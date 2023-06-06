Юрий Антонов вышел на связь после новости о госпитализации

Недавно в Сети появились противоречивые новости о состоянии народного артиста России, композитора Юрия Антонова. В телеграм-каналах сообщалось, что он якобы госпитализирован с сердечным приступом. Позже выяснилось, что он самостоятельно покинул больницу. В беседе с телеканалом “360” артист рассказал о своем состоянии.

По словам Антонова, сейчас он находится дома и чувствует себя хорошо. При этом он заявил, что приступа у него не было. Он ведет обычный образ жизни, выходит на улицу, гуляет и занимается домашними делами.

“В кругу своих животных дома нахожусь”, – отметил Юрий Антонов.

В разговоре с Пятым каналом 78-летний музыкант отметил, что ездил в больницу по другому поводу – лечить зубы. Никакого приступа у него якобы не было. Музыкант отметил, что в интернете преувеличили проблему.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Юрий Антонов якобы выписался из больницы по собственному желанию, так как у него дома идет ремонт.

Стоит отметить, что несмотря на столь почетный возраст, 78-летний Юрий Антонов полон энергии. Сил ему хватает на многое: написание нового альбома и заботу о любимых животных, которых у него очень много, так как Антонов настоящий фанат кошек и собак.