 

В Подмосковье рабочий утонул в цистерне с пивом

06.06.2023, 12:15, Новости дня
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Трагедией обернулась попытка наемного рабочего частной пивоварни в подмосковном Раменском насладиться крепким напитком. Он погиб, утонув в цистерне, сообщает VSE42.RU.

Владелец компании поручил специалисту провести работы на территории и уехал. Вернувшись, он не обнаружил сотрудника на месте. Позже работка нашли на дне чана с пивом, вмещающем две тысячи литров жидкости, уточняет портал “Вести Подмосковья”.

По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, мужчина погиб, отравившись парами пива.


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