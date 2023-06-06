Глава МАГАТЭ: ситуация на Запорожской АЭС в последние месяцы существенно ухудшилась

Военная активность в регионе, где находится Запорожская АЭС, нарастает, заявил выступая в Вене на заседании совета директоров Международного агентства по атомной энергии Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, все три действующие атомные электростанции в Украине были вынуждены снизить свою мощность в результате военных действий и проблем, связанных с нарушением цепочек поставок и нехваткой запасных частей.

– На прошлой неделе я изложил Совету Безопасности ООН пять принципов, опираясь на которые мы можем обеспечить ядерную безопасность Запорожской АЭС, и они получили общую поддержку, – сказал Гросси.

Далее гендиректор МАГАТЭ перечислил основополагающие принципы, с которыми согласились все стороны.

Во-первых, по его словам, нельзя допустить нападения, нацеленного на реакторы ЗАЭС, хранилища отработанного топлива и другую критическую инфраструктуру.

Во-вторых, ﻿﻿﻿Запорожская АЭС не должна использоваться в качестве военной базы или хранилища тяжелого вооружения. На ней не должен находится военный персонал, который может быть использован для нападения со стороны станции.

В-третьих, нельзя допустить повреждения внешнего электропитания ЗАЭС.

В-четвертых, все системы и компоненты, необходимые для безопасной и надежной работы Запорожской АЭС, должны быть защищены от нападений или актов саботажа.

В-пятых, ни одна сторона не должна предпринимать никаких действий, подрывающих перечисленные выше принципы.

Глава МАГАТЭ сообщил, что он детально обсудил эти принципы в ходе консультаций с руководством Украины и России и попросил обе стороны безоговорочно их соблюдать. Кроме того, он уполномочил экспертов из миссии МАГАТЭ в Запорожье докладывать ему о соблюдении этих принципов.

– Я буду публично сообщать о любых нарушениях, – сказал Гросси. – Соблюдение этих принципов жизненно необходимо, поскольку ситуация на Запорожской АЭС в последние месяцы существенно ухудшилась в связи с усилением военных действий. С начала конфликта автономное электроснабжение станции выводилось из строя семь раз.

Группы экспертов Агентства продолжают присутствовать не только на Запорожской АЭС, но и на всех атомных электростанциях Украины, ежедневно отслеживая и докладывая о развитии событий в области ядерной безопасности. С начала конфликта в Украину было поставлено оборудование для обеспечения ядерной безопасности на сумму пять миллионов евро.

– Мы разрабатываем комплексную программу оказания медицинской помощи, включая психологическую поддержку, для всего обслуживающего персонала на атомных электростанциях Украины, – сообщил гендиректор МАГАТЭ. – Благодаря щедрой поддержке государств-членов мы близки к аккумуляции суммы, необходимой для проведения наших экспертных миссий в 2023 году.