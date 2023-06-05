 

Как питаться с брекетами: советы стоматолога для исправляющих прикус

05.06.2023, 15:44, Новости дня
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Строгие ограничения распространяются только на первые дни после установки системы и каждый раз
при подтягивании дуги стоматологом: в данный период времени рацион должен быть
представлен жидкой и пюреобразной пищей. Хорошо подойдут крем-супы, бульоны и
блюда, приготовленные в виде муссов, а также теплые смузи, питьевой йогурт,
мягкий сыр и творог — употребление такой пищи не создает нагрузки на челюсти, а
значит облегчает адаптацию пациента к брекетам.

Первый прием пищи рекомендуется начинать через
два часа после выхода из стоматологии при условии, что вы не испытываете
сильного дискомфорта — в противном случае потребуется больше времени. Чтобы
устранить неприятные ощущения, стоматолог может рекомендовать вам полоскать рот
специальными растворами или настоями лекарственных трав после каждого приема
пищи.

Постепенно рацион можно расширять, включая в
него безопасные для конструкции продукты, к которым относятся:

Паровые овощные или мясные котлеты;

Несладкая творожная масса;

Желе (без красителей);

Разваренные каши (без зерен);

Булочки;

Мягкие фрукты;

Свежее яблоко, нарезанное дольками.

Имейте в виду, что еду следует пережевывать только
жевательными зубами, избегая откусывания твердой пищи передними резцами. К
завершению периода адаптации в меню возвращаются практически все привычные для
пациента продукты, но некоторые ограничения все же сохраняются на весь период
ортодонтического лечения:

Нельзя употреблять твердую пищу. Она может нарушить конструкцию или
отколоть ее часть от поверхности зуба, в результате чего вектор воздействия
сместится. Во время ношения брекетов категорически запрещаются орехи и семечки,
козинаки и грильяж, твердая карамель и сушки, хлебцы и сухари, чипсы, а также
сухие и жесткие копчености и снеки.

Запрет на липкую пищу. Частички продуктов, обладающих липкой и вязкой
консистенцией, застревают в контактных пунктах и в элементах ортодонтической
системы. Этого нельзя допускать, так как липкая пища с высоким содержанием
сахара, которая длительное время контактирует с зубами — например, ириски,
мягкая карамель или нуга, может спровоцировать развитие кариеса, став
питательной средой для размножения бактерий.

Поосторожнее с красящими продуктами. Натуральные или искусственные красители,
содержащиеся во многих продуктах, а также танины, входящие в состав черного чая
или красного вина, могут легко окрасить поверхность эстетических брекетов
(особенно сапфировых или керамических) в неприглядный желтоватый оттенок.

Нельзя употреблять слишком горячую или
холодную пищу. Ткани полости рта во время лечения на брекетах более чувствительны к резким
температурным перепадам. Воздействие температур может негативно сказаться на
состоянии зубной эмали, а также повредить клеевую основу и конструкцию
брекетов.

Таким образом, чтобы избежать осложнений во
время ортодонтического лечения, нужно придерживаться простых правил:

– исключите из рациона то, что
запрещено есть во время ношения брекетов на зубах — замените “запрещенку” на
безопасные продукты из списка выше;

– соблюдайте правила гигиены полости
рта — пользуйтесь не только зубной щеткой, но и специальным ершиком, монопучком
и ирригатором;

– регулярно посещайте стоматолога —
это рекомендуется делать каждые полгода.


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