Как питаться с брекетами: советы стоматолога для исправляющих прикус

Строгие ограничения распространяются только на первые дни после установки системы и каждый раз

при подтягивании дуги стоматологом: в данный период времени рацион должен быть

представлен жидкой и пюреобразной пищей. Хорошо подойдут крем-супы, бульоны и

блюда, приготовленные в виде муссов, а также теплые смузи, питьевой йогурт,

мягкий сыр и творог — употребление такой пищи не создает нагрузки на челюсти, а

значит облегчает адаптацию пациента к брекетам.

Первый прием пищи рекомендуется начинать через

два часа после выхода из стоматологии при условии, что вы не испытываете

сильного дискомфорта — в противном случае потребуется больше времени. Чтобы

устранить неприятные ощущения, стоматолог может рекомендовать вам полоскать рот

специальными растворами или настоями лекарственных трав после каждого приема

пищи.

Постепенно рацион можно расширять, включая в

него безопасные для конструкции продукты, к которым относятся:

Паровые овощные или мясные котлеты;

Несладкая творожная масса;

Желе (без красителей);

Разваренные каши (без зерен);

Булочки;

Мягкие фрукты;

Свежее яблоко, нарезанное дольками.

Имейте в виду, что еду следует пережевывать только

жевательными зубами, избегая откусывания твердой пищи передними резцами. К

завершению периода адаптации в меню возвращаются практически все привычные для

пациента продукты, но некоторые ограничения все же сохраняются на весь период

ортодонтического лечения:

Нельзя употреблять твердую пищу. Она может нарушить конструкцию или

отколоть ее часть от поверхности зуба, в результате чего вектор воздействия

сместится. Во время ношения брекетов категорически запрещаются орехи и семечки,

козинаки и грильяж, твердая карамель и сушки, хлебцы и сухари, чипсы, а также

сухие и жесткие копчености и снеки.

Запрет на липкую пищу. Частички продуктов, обладающих липкой и вязкой

консистенцией, застревают в контактных пунктах и в элементах ортодонтической

системы. Этого нельзя допускать, так как липкая пища с высоким содержанием

сахара, которая длительное время контактирует с зубами — например, ириски,

мягкая карамель или нуга, может спровоцировать развитие кариеса, став

питательной средой для размножения бактерий.

Поосторожнее с красящими продуктами. Натуральные или искусственные красители,

содержащиеся во многих продуктах, а также танины, входящие в состав черного чая

или красного вина, могут легко окрасить поверхность эстетических брекетов

(особенно сапфировых или керамических) в неприглядный желтоватый оттенок.

Нельзя употреблять слишком горячую или

холодную пищу. Ткани полости рта во время лечения на брекетах более чувствительны к резким

температурным перепадам. Воздействие температур может негативно сказаться на

состоянии зубной эмали, а также повредить клеевую основу и конструкцию

брекетов.

Таким образом, чтобы избежать осложнений во

время ортодонтического лечения, нужно придерживаться простых правил:

– исключите из рациона то, что

запрещено есть во время ношения брекетов на зубах — замените “запрещенку” на

безопасные продукты из списка выше;

– соблюдайте правила гигиены полости

рта — пользуйтесь не только зубной щеткой, но и специальным ершиком, монопучком

и ирригатором;

– регулярно посещайте стоматолога —

это рекомендуется делать каждые полгода.